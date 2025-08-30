Doğanın ilacı: Yüksek rakımlarda karakovan balı üretimi

Arı tamamen doğal havzasında bu balı üretiyor. Çatak ilçemizde bu yıl 350 ton civarında üretim bekliyoruz. İl genelinde 2 bin 100 ton civarında bal üretimi beklentimiz var. İlk kovanları açtık, verim iyi gözüküyor. Kovanlar dolu. Yağmur yağmadığı için bal hem kaliteli hem verimli oluyor. Binlerce çeşit bitkiden süzülerek bu bal üretiliyor."

"Kovanlarımız da dolu"

Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Aslan Semo ise "Bal hasadına başladık, verimli bir sezon bekliyoruz. Burada binlerce çeşit bitki var. İlaç kullanılmıyor. Bu nedenle balımız çok kaliteli. Kovanlarımız da dolu." dedi.