Don vurmuştu, bu yıl yüzler güldü: Japonya'ya tonlarca kiraz gönderilecek

Özcan, "Beş yıl önce, Bahadın'da bu bölgede kiraz olur mu? diye bir AR-GE düşünüldü. Bu AR-GE sonucunda da geldik. Araştırmalarımız üzerine de kirazın en zor nerede olunacağı yer noktayı burayı belirledik. Çünkü kiraz dikimi için bin rakımın üzerinde olması gerekiyor. Buranın rakımı da bin 90. Bunun üzerine bir AR-GE yaptık. İlk etapta 500 fidanla başladık. Bir sene sonra bunu 10 bin 800'e çıkarttık. Şu an 10 bin 832 fidanımız var. 164 dönüm bir arazinin içerisinde Bahadın kasabasının Gümüşkavak Mahallesi'nde bu işe başladık" dedi.