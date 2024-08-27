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Drone'la tarlaya yırtıcı eşek arıları bırakılıyor: Peki, neden?

Güney Afrika'da bulunan Vergelegen Wine Estate, 130 hektarlık üzüm bağlarını haşerelerden ve böcek ilaçlarından arındırmak için farklı bir yöntem kullanıyor.

27 Ağustos 2024 | 22:37
Son Güncellenme: 27 Ağustos 2024 | 22:40
Drone'la tarlaya yırtıcı eşek arıları bırakılıyor: Peki, neden?

CNN'nin haberine göre 324 yıllık şarap arazisinde zararlıları, böcek ilacı kullanmadan kontrol altına alabilmek için 'drone'la yırtıcı eşek arıları bırakılıyor.

Habere göre proje proje, yırtıcı böcekleri tedarik eden Cape Town merkezli FieldBUGS ile böcekleri doğru bir şekilde dağıtmak için drone pilotlarından oluşan bir ağla çalışan tarım teknolojisi şirketi Aerobotics arasındaki bir ortaklık olan SkyBugs tarafından yürütülüyor.

Yırtıcı eşek arıları Güney Afrika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde haşere kontrolü için giderek daha fazla kullanılıyor. SkyBugs paydaşlarından Aerobotics'in haritalama operasyonları başkanı Matt Davis, dronların bağın yaklaşık 30 metre üzerinde uçtuğunu söylüyor. Motor döndükçe, plastik bir film açılarak arı pupalarını (bir böceğin larva ile yetişkin arasındaki aşaması) serbest bırakıyor.

Her uçuş 20 hektara kadar bir alanı kapsıyor ve Güney Afrika'ya özgü parazitik bir yaban arısı olan 500 Anagyrus doğaya salınıyor. Anagyrus'un hedefi ise asma yapraklarına zarar veren unlu bitler. Habere göre pupalar düştükten sonra, yetişkin eşek arıları ortaya çıkar. Eşek arıları yumurtalarını haşerelerin üzerine bırakır. Yeni ortaya çıkan larvalar ise konak haşere ile beslenmeye başlar. Konağı içeriden tüketirler.

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Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
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