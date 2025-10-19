ARA
Sonbahar geldi: Hafta sonu ziyaretçilerinin gözdesi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharın en güzel renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.


Sonbahar geldi: Hafta sonu ziyaretçilerinin gözdesi

 Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirmek için Gölcük’e akın etti.

Bolu şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı’nda ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünmesiyle kartpostallık manzaralar oluştu. 

Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çektiren ve piknik yapan vatandaşlar, sonbaharın tadını doyasıya çıkardı. İ

stanbul’dan ailesiyle birlikte gelen Adem Yılmaz, "Çok güzel, doğa harikası, diyecek bir şey yok" dedi. 

Yalova’dan arkadaşıyla gelen Yusuf Köse ise, "Daha yeni geldik, bol bol fotoğraf çekiniyoruz. Manzara çok iyi" ifadelerini kullandı.

Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen doğaseverlerle dolup taşarken, ziyaretçiler cep telefonlarıyla göl ve orman manzaralarını kaydetti.
