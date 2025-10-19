Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirmek için Gölcük’e akın etti.
1 Kent merkezine 13 km uzaklıkta
Bolu şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı’nda ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünmesiyle kartpostallık manzaralar oluştu.
2 Kartpostallık görüntüler oluştu
Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çektiren ve piknik yapan vatandaşlar, sonbaharın tadını doyasıya çıkardı. İ
3 'Doğa harikası'
stanbul’dan ailesiyle birlikte gelen Adem Yılmaz, "Çok güzel, doğa harikası, diyecek bir şey yok" dedi.
4 'Manzara çok iyi'
Yalova’dan arkadaşıyla gelen Yusuf Köse ise, "Daha yeni geldik, bol bol fotoğraf çekiniyoruz. Manzara çok iyi" ifadelerini kullandı.
Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen doğaseverlerle dolup taşarken, ziyaretçiler cep telefonlarıyla göl ve orman manzaralarını kaydetti.