Gezgin arıcılığa destek geldi: Yayla yayla dolaşıp karavanla bal üretiyorlar

Şanverdi, arıcıların modern teknik ve ekipmanlarla üretim yapabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 258 bin kovanımız ve 3 bin tonu aşan bal üretimimizle Türkiye'de 5'inci sıradayız. 2025'te yaklaşık 110 üreticimiz Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan yararlandı ve toplam 234 milyon lira tutarında proje desteği sağlandı. İlimizdeki arıcıların büyük bölümü gezgin arıcılık yapıyor. Bu nedenle barınma en önemli ihtiyaçlardan biri. Bakanlığımızın destekleri kapsamında çekme karavan alan üreticilerimiz, ülkemizin farklı bölgelerinde aileleriyle birlikte üretim yapabiliyor.

Karavanlarda bulunan güneş enerjisi sistemi sayesinde elektrik ihtiyaçları karşılanırken, banyo, yemek ve diğer temel ihtiyaçlar da rahatlıkla giderilebiliyor. Tarım ve hayvancılık özveri isteyen bir iştir. Kadın üreticilerimiz de bal üretimine katkı sunmak için büyük emek harcıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tüm arıcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz."