Kafesler doldu, ihracat başladı: Adana balıkçılıkta Bodrum’a rakip oluyor

Firmanın bölge müdürü Ahmet Hayırlıoğlu, AA muhabirine, şubatta 2-2,5 gram ağırlığındaki balıkları kafeslere bırakarak yetiştiriciliğe başladıklarını söyledi.

Kafeslerdeki balıkların yaklaşık 10,5 aylık süreçte porsiyonluk olarak tabir edilen yaklaşık 400 grama ulaştığını anlatan Hayırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu balıkları bugün itibarıyla hasat ettik. Bu balıkları şu an için Bodrum'daki fabrikamıza göndereceğiz. Oradaki fabrikamızda işlenip tüm Avrupa'ya dağıtılmak üzere Yunanistan, İspanya ve Hollanda'ya gönderilecek. Avrupa'da birçok zincir markette bizim bu balıklarımız tüketime sunuluyor."

Hayırlıoğlu, Yumurtalık ve Karataş ilçeleri arasındaki yetiştiricilik bölgesinde 11 bin 500 ton kapasiteli tesislerinin şu an için 3 bin tonunda faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.