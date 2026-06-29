Kastamonu'da gastronomi atağı: Ata tohumu siyez eko-turizmin yeni yıldızı olacak

İhsangazi'de siyez yetiştiriciliği yapan Yasin Ciğerci ise, "Siyez buğdayımız tamamıyla kendini kar suyuyla besleyebiliyor. Ayrıca hiçbir ilaçlama yapmıyoruz. Sulama da yapmıyoruz. Siyez buğdayımızı Ekim ayında toprakla buluşturuyoruz. Ondan sonraki süreçte tamamıyla yağmur suyuyla ve kar suyuyla besleniyor. Ağustos ayında hasadını yaptıktan sonra da kendi taş değirmenimizle işleyebiliyoruz. Siyez, bizim için çok kıymetli bir ürün. Çok maliyetli de olmuyor. İlaçlama yok, sulama yok. Siyez buğdayı bizim için sıfır atık demek. Çünkü siyezin her şeyini değerlendiriyoruz. Bu ürünün sap kısmını ve başaklarını da ham madde olarak kullanıyoruz. Bizim için bir hazine. Biz siyezin ana vatanı İhsangazi'de bu işe önem veriyoruz. Buradan da birçok ürün ortaya çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.