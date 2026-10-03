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Lisanslı depoculukta yeni dönem başlıyor: Ücret tarifeleri yılda iki kez güncellenebilecek

Lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerinde yeni düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı, piyasa şartları ile bölgesel ticari ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tarifeleri yılda en fazla iki kez, farklı tarih ve oranlarda güncelleyebilecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lisanslı depoculukta yeni dönem başlıyor: Ücret tarifeleri yılda iki kez güncellenebilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik kapsamında öngörülen sigorta sözleşmelerinin feshedilmesi sonucunu doğuracak bir nedenin ortaya çıkması veya poliçede yer alan teminatlara ilişkin sigorta bedellerinde değişiklik olması durumunda, ilgili şirket bunu derhal Bakanlığa ve lisanslı depo işletmesine bildirecek.

Tarife her yıl ocak ayında güncellenecek

Lisanslı depo ücret tarifesi Bakanlıkça onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Tarife, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin ortalaması oranında her yıl ocak ayında güncellenecek. 

Bakanlık, bu oranı yarısına kadar azaltmaya, ücret tarifelerinde yer alan depo giriş ve çıkış ücretleri ile faaliyet konusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini, piyasa koşullarını ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak yılda iki defadan fazla olmamak üzere, farklı tarihlerde ve oranlarda güncellemeye yetkili olacak.

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