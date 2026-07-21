Osmaniye'de bamya hasadı 500 aileye ekmek kapısı oldu

"Yağmurlardan dolayı bamya hasadı geç başladı, 5 aylık uzun bir hasat sezonu geçiriyoruz" diyen üretici Mustafa Kayaoğlu, "Osmaniye'de bamya üreticisiyim, aynı zamanda pazarlamasını da yapıyorum. Türkiye'nin 81 iline, farklı şehirlere otobüs ve jet araçlarıyla sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Osmaniye, bamya üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. İlimizde kayıtlı olarak yaklaşık 4 bin 500 ile 5 bin dönüm ekili bamya arazisi bulunuyor. Verim ve dekolte açısından da en yüksek kalite yine Osmaniye bamyasında elde ediliyor. Üretimini yaptığımız çeşit ise Sultani bamyasıdır. Toprağı ve iklimi sayesinde Osmaniye, bamya üretiminde tam randıman sağlıyor. Türkiye'de ilk bamya hasadı Osmaniye'de başlıyor, en geç hasat da yine Osmaniye'de sona eriyor. Yaklaşık 5 aylık uzun bir hasat sezonu geçiriyoruz. Bu yıl yağışlar nedeniyle hem verimde bir miktar kayıp yaşadık hem de sezona yaklaşık 15-20 gün geç başladık. Ancak organik gübreler ve yaptığımız bakımlarla mahsullerimizi toparladık. Çok şükür şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Osmaniye'de Sultani çeşidi bamya hasat ediliyor. Buradan başta İstanbul, Ankara, Nevşehir, Niğde, Konya, Malatya ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor" şeklinde konuştu.