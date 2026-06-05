Pazarcık’ta sarımsak hasadı başladı: Yılda 17 bin ton üretim

Görgel, Pazarcık Sarımsağı olarak sektörde de önemli bir yeri olan bu ürünün tesciliyle ilgili süreci başlattıklarını da hatırlatarak, "İnşallah güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz 31 coğrafi işaretli ürünümüz var. Çağlayancerit Cevizi, Maraş Tarhanası ve Maraş Çöreği AB İşaretli ürünlerimiz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 50 yeni ürünün daha tescil sürecini başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her bir ürününe sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu ürünler bizim kimliğimiz, bizim tarihimiz" diye konuştu.