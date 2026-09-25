Şırnak'tan Paris ve Londra'ya uzanan başarı: Balı iki kez altın madalya kazandı

10 kovanla başladığı arıcılığı 200 kovanla sürdürdüğünü anlatan Göktepe, arı ürünlerini kargoyla tüm Türkiye'ye ulaştırdığını söyledi.

Göktepe, her yıl arılarını 3 ay boyunca Hakkari'nin 2 bin 300 rakımlı Akkuş köyündeki yaylaya götürdüğünü, bu yıl ise kent genelinde yağışların bol, floranın zengin olmasından dolayı kentte kaldıklarını ifade ederek, "Bu yıl bahar ayında kent yeterince yağış aldığından bitki örtüsü çok iyiydi.

Burada kalarak hasadımızı geçen hafta tamamladık. Şu an hazırlık aşamasındayız. Bir hafta 10 gün içerisinde kargoyla ödüllü balımızı gelen siparişler üzerine Türkiye'nin her yerine göndereceğiz." diye konuştu.