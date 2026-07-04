Tarımsal hasılada tarihi seviye: Türkiye 80 milyar dolar eşiğini aştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla Raporuna göre, Türkiye'nin tarımsal hasılasının tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci sıradayız. Toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bereketi, Türkiye'nin gücü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Listenin ilk sırasında Çin yer aldı

Türkiye, 2002'de 24,5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla dünya genelinde 12'nci sırada yer alırken, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te 72,9 milyar dolarla 8'inci sıraya yükseldi. Tarımsal hasılanın sonraki yıllarda da artmasıyla geçen yıl rekor seviye kaydedildi.

Listenin ilk sırasında ise 1 trilyon 298 milyar doları aşan tarımsal hasılasıyla Çin bulundu.