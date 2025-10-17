Türkiye'de bir ilk: Yapay zeka ile domates ve çilek ihracatı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen "Yapay Zeka Destekli Cam Sera Projesi", Türkiye'de üniversiteler arasında birçok açıdan ilk olma özelliği taşıyor. Proje kapsamında biri 500, diğeri 250 metrekare olmak üzere iki modern Hollanda usulü cam sera inşa ediliyor.
500 metrekarelik serada salkım domates, 250 metrekarelik serada ise çilek üretimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık bin 500 bitkinin tamamı yapay zeka destekli bilgisayar sistemleriyle yönetilecek.
Proje, tarımda dijitalleşmeyi destekleyerek sürdürülebilir üretim ve eğitimde yenilikçi uygulamaları hedefliyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, bitkilerin yapay zeka ile üretileceğini ifade ederek,
"Projenin dikkat çeken yönlerinden biri de hastalık ve zararlılarla mücadelede kimyasal ilaçlar yerine biyolojik yöntemlerin tercih edilmesi oldu. Faydalı böcekler aracılığıyla zararlılar kontrol altına alınacak ve çevre dostu bir üretim modeli uygulanacak" dedi.
"Kimyasal değil, biyolojik mücadele"
Volkan Yörük, öğrencilerin uygulamalı eğitim alacağını belirterek,
Faydalı böcekler aracılığıyla zararlılar kontrol altına alınacak ve çevre dostu bir üretim modeli uygulanacak. Bu seralarda üretilen domates ve çileklerin tamamı ihracat kapsamında Hollanda'ya gönderilecek.
Cam sera projesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri için de önemli bir fırsat oluşturuyor. Öğrenciler serada aktif olarak çalışarak hem uygulamalı eğitim alacak hem de ilgili firmada iş garantisi elde edecek" dedi.
Yörük, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül'e, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selma Şimşek'e ve katkı sağlayan firmalara da teşekkür etti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin bilimsel yenilikleri desteklemeye ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına öncülük etmeye devam ettiğini vurguladı.