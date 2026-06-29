Yüksek rekolte bile çiftçinin derdine çare olmadı: Tokat kirazı tarlada 60, markette 200 TL'ye satılıyor

Kiraz hasadının 1 ay sürdüğünü söyleyen 43 yaşındaki çiftçi Ali Şanlı, "09 kirazımızın en büyük özelliği kaliteli olmasıdır. Geçen sene zaten don nedeniyle kiraz yoktu. Bu sene de çok düşük fiyatlardan satılıyor. Biz tarlada 60 liraya zorla satıyoruz ama marketlerde 150-200 TL arasında satılıyor. Tokat'a özgü 09 kirazımız gördüğünüz gibi iri yapılıdır. Baba mesleğini yapıyorum. Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum. 10 dönüm kiraz arazim var. Ailece hep beraber topluyoruz. Hasadı bir ay sürüyor" dedi.