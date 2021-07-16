Küresel akıllı telefon pazarında ilk beşte Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo ve Vivo yer aldı. Xiaomi yüzde 83 büyüdü ve ikinciliğe yerleşti. Vivo ve Oppo’da da büyüme ivmesi devam ediyor.

2021’in ikinci çeyreğinde koronavirüs aşılarının dünya çapında yaygınlaşması ve yeni normal şekillenmeye başladıkça küresel akıllı telefon pazarı hareketlendi. Pazar araştırma kuruluşu Canalys, akıllı telefon pazarının 2021 yılı 2. çeyrek rakamlarını açıkladı. Samsung, %19 ile lider satıcı konumunda. Xiaomi ise, ilk kez %17’lik payla ikinci sırada yer aldı. Apple %14 ile üçüncü olurken, Vivo ve Oppo ilk beşte yer aldı.

Yıllık Büyüme Rakamlarında Xiaomi Birinci

Yıllık büyüme rakamlarında ise lider Xiaomi oldu. Yüzde 83 büyüyen Xiaomi birinci, Oppo yüzde 28 ile ikinci, Vivo ise yüzde 27 ile üçüncü oldu. Samsung’un yıllık büyümesi yüzde 15, Apple’ın ise yüzde 1 oldu.

Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, “Xiaomi denizaşırı işini hızla büyütüyor. Örneğin, sevkiyatları Latin Amerika’da yüzde 300, Afrika’da yüzde 150 ve Batı Avrupa’da yüzde 50’den fazla arttı. Xiaomi, Samsung’u yerinden etmeye odaklanmış durumda” diye konuştu.

Stanton, “Xiaomi, Samsung ve Apple ile karşılaştırıldığında, ortalama satış fiyatı sırasıyla yaklaşık %40 ve %75 daha ucuz. Bu nedenle, bu yıl Xiaomi için büyük bir öncelik, Mi 11 Ultra gibi üst düzey cihazlarının satışlarını artırmak. Ancak Oppo ve Vivo’nun aynı hedefi paylaştığı zorlu bir savaş olacak. ve her ikisi de markalarını çizgi üstü pazarlamaya büyük harcama yapmaya istekli” görüşünde.