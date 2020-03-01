Anahtar teslim çözüm sunuyor - Ekonomist

Anahtar teslim çözüm sunuyor
Center Bilgisayar, 2013 yılından bu yana e-Fatura uygulamasının başlaması ile özel entegrasyon çözümü oluşturuyor. Şirketin ortağı Ecmel Bircan, müşterilere anahtar teslim e-Fatura çözümü sunduklarını, kendi sistemleri üzerinden e-Faturaların gönderimi ve alımını sağladıklarını kaydediyor
BURCU TUVAY
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1982 yılında Center Bilgisayar Tüketim Malzemeleri Pazarlama ismi ile bilgisayar kullanıcılarına tüketim malzemesi satışı yapmak üzere kurulan Center Bilgisayar, kişisel bilgisayarlar üzerine paket program üretimi, satışı ve hizmetleri konusunda faaliyetlerine devam etti.
Türkiye’de paket program üretimi yapan ilk birkaç şirketten biri olan Center Bilgisayar’ın, 1989 yılında Ege Bölgesi’nde paket program pazarındaki payı yüzde 80’in üstündeydi.
1992 yılında donanım satışına başlanıldı. IBM ile başlayan donanım satışı 1995 yılında HP ve Compaq ile devam etti. 2000’li yılların başında Microsoft ile sıkı çalışmalar yapılmış, 2004 yılında Enflasyon Muhasebesi Hesaplamaları için excel üzerine yapılan program Türkiye çapında 2 bin 500 adet satıldı ve Microsoft’tan ‘Yılın Örnek Çalışması’ ödülü verildi.
2004 yılında itibaren PARALOG programlarının satışına başlandığını söyleyen Center Bilgisayar Şirket Ortağı Ecmel Bircan, 2005 yılında bir dikey pazar ürünü olarak süt ürünleri üreticileri, süt kooperatifleri, süt birlikleri ve damızlık birliklerine özel çözüm üreten program üretimi yaptıklarını anlatıyor.
Bircan, 2006 yılında Süt Programları ile pos cihazları kullanılarak süt toplama işinin otomatik hale getirdiklerini belirtiyor.
UZAKTAN MÜDAHALE
2013 yılında e-Fatura uygulamasının başlaması ile özel entegrasyon çözümü oluşturduklarını ifade eden Bircan, müşterilere anahtar teslimi e-Fatura çözümü sunduklarını, kendi sistemleri üzerinden e-Fatu-raların gönderimi ve alımını sağladıklarını kaydediyor.
Bircan, ayrıca tüm e-Fatura müşterilerini uzaktan kontrol ettiklerini ve oluşan problemlere anında müdahale ettiklerini belirtiyor. e-Beyanname ve e-Bildirge uygulamaları yıllardır PARALOG programları içinde kullanılıyor.
e-İrsaliye ve e-Müstahsil uygulamaları ise hazır olarak bekliyor, zorunlu kullanma tarihinde kullanıma hazır olacak.
e-Dönüşüm projelerinin müşterilere ilk kullanımda zor ve karmaşık geldiğini ancak ilerleyen zamanda hem ekonomik hem de kullanım kolaylığı açısından yararlı olacağını ifade eden Bircan, özellikle arşivleme konusundaki büyük zorlukları ortadan kaldırdığına ve şirket içinde kağıt kullanımını önemli ölçüde azalttığına işaret ediyor.
ONAY ALAN 15 ŞİRKETTEN BİRİ
e-Defter uygulamasında GİB’ten onay alan ilk 15 şirketten biri olduklarını vurgulayan Ecmel Bircan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “2019 yılı sonu itibarı ile e-Arşiv uygulamasına başladık.
GİB’in e-Fatura ve e-Defter uygulamalarında şartlar arasına koymadığı ISO standard belgeleri şartı nedeni ile müşteriler e-Fatura ile birlikte yapmış oldukları donanım ve teknik altyapıyı kullanamadılar. Bu nedenle e-Arşiv faturası uygulamasında bir entegratör ile çalışma zorunluluğu ortaya çıktı..”
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