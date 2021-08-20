Apple artan koronavirüs vakaları sebebiyle çalışanlarının ekimde yapılması planlanan ofise dönüşünü ocak ayına erteledi.

ABD’li teknoloji devi Apple, çalışanlarının ofise dönüşünü Ocak ayına erteledi. Şirket, geçen ay sonunda daha önce Eylül ayı olarak planlanan çalışanların ofise dönüş tarihini ekime çekmişti. Artan vakalar sonrasında bu tarihin en erken Ocak olmasına karar verildiği bildirildi.

Apple’ın çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunda kararın 1 ay öncesinden teyit edilmesinin gerekeceğinin de altı çizildi.

Daha önce Apple, Google, Microsoft, Facebook gibi devler ofise dönecek çalışanlarının aşı yaptırmasının zorunlu olduğunu açıklamıştı.