Aşırı sıcaklara klima yetmedi: Japonya'da fanlı kıyafetler satılacak

Japonya, yaz aylarında etkisini artırması beklenen aşırı sıcaklara karşı sıra dışı bir çözümü hayata geçiriyor. Ülkenin popüler perakende zinciri Don Quijote, içerisine fan sistemi yerleştirilen giyim ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanırken, geçen yıl deneme satışlarında kısa sürede tükenen ürünlerin bu sezon daha geniş çapta piyasaya sürüleceği açıklandı.

Fanlı yelek, şapka ve battaniye geliyor

Nikkei Asia’nın haberine göre, yeni ürün serisinde dahili fanlara sahip yelek, şapka ve fan destekli battaniye yer alıyor. Özellikle Reebok markalı fanlı yelek, taşınabilir güç bankasıyla çalışan daha sessiz fan sistemi ve günlük kullanıma uygun tasarımıyla öne çıkıyor. Ürünün satış fiyatı 9.899 yen olarak açıklandı.

Aşırı sıcaklar yeni teknolojik çözümler doğurdu

Japon Meteoroloji Ajansı, son yıllarda artan sıcak hava dalgaları nedeniyle 40 santigrat derecenin üzerindeki günler için 'kokushobi' tanımını oluşturdu. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve El Niño etkisiyle aşırı sıcakların görülmesi bekleniyor.

Geçen yıl dakikalar içinde tükenmişti

Fanlı yelekler geçen yıl sınırlı sayıdaki mağazada deneme amacıyla satışa sunulmuştu. Ürünler yalnızca Japon tüketicilerden değil, Tayvan ve Güney Kore'den gelen turistlerden de yoğun ilgi görerek kısa sürede stokları tüketmişti.

Düşük fiyatlı ürün hamlesi

Don Quijote'nin bağlı olduğu Pan Pacific International Holdings, artan maliyetler ve küresel gelişmeler karşısında EDRP adlı yeni düşük fiyatlı özel markasını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni seride 500 mililitrelik su 40 yen, 1 kilogram makarna 214 yen, 18'li tuvalet kağıdı paketi ise 405 yen fiyatla satışa sunulacak.

Şirket, sade ambalaj kullanımı, lojistik optimizasyonu ve ölçek ekonomisi sayesinde maliyetlerini yaklaşık yüzde 7 azaltmayı başardığını belirtirken, yeni ürünlerin Don Quijote, Apita, Piago ve Robin Hood marketleri dahil ülke genelindeki 670 mağazada tüketicilerle buluşacağını duyurdu.