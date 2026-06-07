Sahilde 35 derece sıcaklıkta deniz keyfi, yaylada 10 metre kar ile mücadele

Deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya sahillerinde neredeyse adım atacak yer bulunamazken denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Kimi vatandaşlar sahilde güneşlenip denize girerken, kimileri ise ağaç gölgesi ve şemsiye altlarında kalmayı tercih etti. Bazı yerli ve yabancı turistler ise Konyaaltı varyanta yamaç paraşütü yaparak kentin ve Konyaaltı Sahili'nin eşsiz güzelliğini gökyüzünden görme deneyimini yaşadı.