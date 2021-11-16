Amazon ve Blue Origin kurucusu, dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos ileride insanların uzay kolonilerinde yaşayacağını, uzayda doğacağını, ziyaret etmek için dünyaya geleceğini tahmin ediyor. Bezos’a göre, Mars’ı kolonize etmek isteyen baş rakibi Elon Musk’ın aksine uzay kolonileri yeni bir gezegene taşınmaktan daha mantıklı.

Bezos, Washington DC’deki 2021 Ignatius Forumu’nda bir konuşma sırasında uzayı ve Blue Origin’in planlarını yorumladı.

Bezos, uzay kolonileri fikrini genişletti: Dünya’nın hava durumunu ve yerçekimini taklit eden yüzen habitatlar. Bezos’a göre gelecek yüzyıllarda insanlar uzayda doğacak, bir milyon kadar insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacak. Bezos, ‘nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam’ ile birlikte uzayda Dünya’nın yerçekiminin yeniden oluşturulabilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Bezos, “Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak. Burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar. Sonra, Dünya’yı tıpkı sizin Yellowstone Ulusal Parkı’nı ziyaret ettiğiniz gibi ziyaret edecekler.” diyor.

Bezos uzay kolonilerinin başka bir gezegende yaşamı yeniden başlatmaya çalışmaktan daha iyi bir seçenek olduğuna inandığını söyledi.

Bezos, “Mars’ı dünyalaştıracak olsanız veya bunun gibi çok dramatik bir şey yapsanız bile – bu arada çok, çok zor olabilir, bu en fazla Dünya’nın ikiye katlanmasıdır. O zaman 10 milyar insandan 20 milyar insana gidiyorsunuz” diyor.

Bezos ile Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk arasında Dünya dışında yaşamın nasıl kurulacağı önemli bir çekişme noktası. Musk, roket şirketinin ana hedefinin “Mars’ı kolonize etmek” olduğunu söylüyor.