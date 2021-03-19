Whatsapp’ta bu akşam yaşanan kesinti sonrası Bip’den ilginç bir paylaşım geldi. Bip’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Whatsapp servisinin çökmesine gönderme yapıldı.

BİP’ten paylaşılan mesaj şöyle:

‘GLOBAL ÇAPTA KESİNTİ’ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurmuştu.

Sayan, Twitter’dan, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilere ilişkin açıklama yapmıştı.

USOM’un raporuna göre, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sayan, “Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.