Yaklaşık 10 yıl önce klayveli telefonlarıyla sektörde önemli bir yeri olan BlackBerry dokunmatik ekranlı telefonlar sonrası zor günler geçirmişti. Uzun süredir cep telefonu tanıtmayan BlackBerry 2021 yılında geri dönmeye hazırlanıyor.

Chip Online‘ın haberine göre BlackBerry, 2017’de TCL ile yaptığı lisans anlaşmasıyla KeyOne ve KEY2 gibi telefonları ortaya çıkarmıştı. Güvenlik firması OnwardMobility ile anlaşan BlackBerry, 2021’de yeni bir BlackBerry telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurdu. Ortaklık, Tayvanlı üretici Foxconn’un bağlı kuruluşlarından biri olan FIH Mobile’ı da içeriyor. FIH Mobile, OnwardMobility’nin “katı kuralları” altında telefonları tasarlamaktan sorumlu olacak.

Onward Mobility yeni telefonların “son derece güvenli” olacağını ve “uçtan uca güvenlik çözümleri paketi” sunacağını söylüyor. Firma, bu güvenlik özellikleri ve çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Yeni telefonların hakkında, 5G’yi destekleyeceği dışında henüz çok fazla bir detay bilinmiyor. Duyuru, BlackBerry’nin en önemli özelliklerinden fiziksel klavyenin yeni telefonlarda bir biçimde bulunacağını da doğruladı. Yeni BlackBerry’lerin hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için muhtemelen biraz beklememiz gerekecek.