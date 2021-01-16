Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun’un 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağların ülkeye temsilci ataması gerektiğini ifade etti. Peki, temsilci atamayan sosyal ağlara reklam yasağı ne zaman başlıyor? İşte detaylar:

LINKEDIN DE TEMSİLCİ ATAYACAĞINI AÇIKLADI

Bu süreçte sırasıyla VK, Google (YouTube) Tiktok, Dailymotion’un temsilci atadığını belirten Sayan, “Konuya ilişkin reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete’de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki vatandaşların tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına ileteceklerini vurgulayan Sayan, sağlayıcıların da vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

REKLAM YASAĞINI DENETLEYECEK KURUMLAR

“Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri.” ifadelesini kullanan Sayan, reklam yasağının uygulamasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ile ilgili tüm kamu kurumlarının denetleyeceğini bildirdi.

TEMSİLCİ ATAMAYAN AĞLARA REKLAM VEREN ŞİRKETLERE DE CEZA

Temsilci atamayan sosyal medya ağlarına reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesileceğini vurgulayan Sayan, “Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları. Bizler sadece ve sadece ikircikliğin (ayrımcılık) ortadan kalkması ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz.” dedi.

REKLAM YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sayan’ın twitter hesabından paylaştığı grafikte şu bilgiler yer alıyor:

Temsilci bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcılara ikinci kez verilen idari para cezasının ardından 30 gün içinde yükümlülükler yerine getirilmezse reklam verilmesi yasaklanacak. Reklam yasağı 19 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olacak.

Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak.

Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eden ve Türkiye’ye temsilcilik açmayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafik bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.