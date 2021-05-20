Microsoft 26 yıllık geçmişi olan Internet Explorer’ın fişinin çekileceği tarihi resmen açıkladı.

Dünyanın 1995 yılında tanıştığı internet tarayıcısı Internet Explorer, tarih oluyor. Microsoft, 26 yıllık geçmişi olan Internet Explorer’ın fişinin çekileceği tarihi resmen açıkladı. Windows’un resmi blog sayfasında yer alan açıklamaya göre Internet Explorer, 15 Haziran 2022 tarihinde tamamen tarihe karışacak.

Habertürk’te yer alan habere göre şirket, Internet Explorer 11 masaüstü uygulamasının 15 Haziran 2022’de Windows 10’un belirli sürümleri için kullanımdan kaldırılacağını ve destek dışı kalacağını duyurdu. Microsoft Edge’in yöneticilerinden Sean Lyndersay tarafından kaleme alınan blog yazısında, Windows 10 için Internet Explorer’ın geleceğinin Microsoft Edge’de olduğu belirtildi.

1995 yılında çıkmıştı

Microsoft Internet Explorer’ın ilk versiyonunu 16 Ağustos 1995 tarihinde yayınlamıştı. İlk versiyonu Windows 95 ile birlikte kullanıcılara sunulan tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11 ise Windows 8.1 ile birlikte 17 Ekim 2013 tarihinde kullanıma açılmıştı.

Microsoft’un Internet Explorer’ın yerini alacak şekilde geliştirip konumlandırdığı Microsoft Edge ise ilk olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

10 yılda zirveden dibe düştü

StatCounter’ın verilerine göre Nisan 2021 itibariyle dünya çapında internet tarayıcı pazarında yüzde 65’lik pay ile Google’ın Chrome’u ilk sırada yer alıyor. Chrome’u yüzde 19 ile Apple’ın Safari’si takip ediyor. İnternet tarayıcı pazarında Firefox yüzde 3.6, Microsoft Edge yüzde 3.4, Samsung Internet yüzde 3.3 ve Opera ise yüzde 2.2’lik bir paya sahip.

Nisan 2009’da yüzde 62’lik, 10 yıl önce (Nisan 2011) yüzde 42’lik kullanım oranı ile pazarı domine eden Internet Explorer’ın kullanım oranı ise Nisan 2021 itibariyle yüzde 0.7 düzeyine kadar düşmüş durumda. Sözkonusu bu 12 yıllık dönemde Chrome’un payı ise yüzde 2’lerden yüzde 65’lere kadar çıktı.