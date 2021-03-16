BBC sahte Elon Musk hesabından paylaşılan kripto para mesajına inanıp 560 bin dolar kaybeden Sebastian’ın ilginç öyküsünü aktardı. Bir twitter uyarısı geldiğini belirten Sebastian, “Musk, ‘Dojo 4 Doge?’ diye tweet atmıştı, ben de bunun ne anlama geldiğini merak ettim. Altında bir link vardı, tıkladım ve Bitcoin dağıttığını gördüm” diyor.

BBCTürkçe‘nin haberine göre açılan sayfada katılımcılara, yatırdıkları parayı ikiye katlama vaadinde bulunuluyor ve bir köşede ise kalan vakti gösteren bir kronometre geri sayım yapıyordu.

Elon Musk’ın Tesla ekibi tarafından hazırlanmış gibi gösterilen sayfada katılımcılardan 0,1 Bitcoinden (yaklaşık 6 bin dolar) ile 20 bitcoine (yaklaşık 1,2 milyon dol) kadar Bitcoin göndermeleri halinde iki katının kendilerine geri gönderileceği vaat ediliyordu.

Sebastian, Elon Musk’ın Twitter hesabındaki mavi tıklı logoyu yeniden kontrol edip 10 bitcoin gönderdi. Ama ekrandaki geri sayımı tamamlanıp 0’a ulaşınca dolandırıldığını anladı.

Sebastian, “Kafamı koltuktaki yastıkların arasına gömdüm, kalp atışım hızlandı. Ailemin hayatını değiştirecek parayı, erken emeklilik ve çocuklarıma tatile gitme hayallerimi boşa düşürmüştüm” diyor.

Dolandırıcıların web sayfasına e-postalar gönderen ve Elon Musk adına açılan sahte twitter hesabına mesajlar atan Sebastian, sonuç alamayınca dolandırıldığını kabullenmek zorunda kalmış.

Habere göre söz konusu yöntemle yapılan dolandırıcılık artıyor. Eşantiyon çeteleri 2021 yılının ilk üç ayında 18 milyon dolar dolandırmış. 2020 yılının tamamında yapılan dolandırıcılık ise 16 milyon dolar olmuş. 2020’de bu tür dolandırıcılığa maruz kalanların kişi sayısı 10.500 iken, bu yıl bu rakam şimdiden 5.600’e ulaşmış.

NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Dolandırıcıların yöntemler ise birbirine yakın. Elon Musk gibi ünlü yatırımcıların sahte Twitter hesaplarını açıyorlar. Bu tür dolandırıcılıklar için Twitter’ın yanı sıra YouTube, Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformları da kullanılıyor.

Sebastian ise “Aptal biri değilim aslında. İletişim teknolojisi alanında çalışan eğitimli biriyim. Eşim ve iki çocuğumla, bahçeli, güzel bir evde yaşıyorum. O gece açgözlü davrandım ve bu beni körleştirdi” diyor.

42 yaşındaki Sebastian Bitcoine ilk yatırımını 40 bin dolar ile 2017’de yapmış. Zaman içinde 10 Bitcoinin değeri 500 bin euroyu bulmuş.

2020 yılında Bill Gates, Kim Kardashian, Elon Musk gibi ünlülerin sahte sosyal medya hesaplarını kullanan dolandırıcılar 118 bin dolarlık Bitcoin çalmış, olayla ilgili üç kişi tutuklanmıştı.