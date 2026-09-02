Burada danışma görevlisi bir robot! Yerli üretim "Adam" işbaşı yaptı

Robotların mekanik eklem yerlerinde kullanılan motorların kontrol kartlarını üretmeye başladıklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Aslında bu süreci biz de öğrenerek ilerletiyoruz ama belirli bir noktaya geldiğinde biz çok daha hızlı, çok daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum.

İnsanların soru sorma şekilleri, şiveleri, lehçeleri ve ne tür sorular sordukları konusunda bizim de verilerimiz oluşacağı için bir sonraki adımda sağlık alanında bu robotları konumlandırmayı, özellikle yaşlı bakımında ve doktor asistanı olarak görevlendirmeyi hedefliyoruz."