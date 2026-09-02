ARA
DOLAR
48,29
0,00%
DOLAR
EURO
55,98
-0,05%
EURO
ALTIN
6697,12
0,04%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Burada danışma görevlisi bir robot! Yerli üretim "Adam" işbaşı yaptı

Burada danışma görevlisi bir robot! Yerli üretim "Adam" işbaşı yaptı

Bursa'da yerli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli robot "Adam", farklı görevleri yerine getirebiliyor. Vatandaşların sorularını yanıtlayan ve yönlendirme yapan robot, yüz tanıma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Burada danışma görevlisi bir robot! Yerli üretim "Adam" işbaşı yaptı

Bursa'da geliştirilen yapay zeka destekli robot "Adam", yeni görevine danışmada başladı. Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir bilişim firması tarafından tasarlanan robot, teknopark binasında danışma görevlisi olarak hizmet veriyor.

1 İlk görevi danışma görevliliği oldu

İlk görevi danışma görevliliği oldu

Daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle iki robot imal eden firma, üçüncü robotunu üretti.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda asistanlık ve danışma görevlerini üstlenebilmesi için yerli imkanlarla tasarlanan yapay zeka destekli robot "Adam", sahadaki ilk faaliyetine Ulutek Teknopark'ta danışma görevlisi olarak başladı.

2 Binaya gelenleri karşılıyor

Binaya gelenleri karşılıyor

Günün belli saatlerinde binaya gelenleri karşılayan robot, aynı zamanda Türk insanının sosyal yaşamı içindeki davranışları, neleri merak ettiği ve soru tarzlarına ilişkin veriler de toplayacak.

"Adam", kendisine yöneltilen soruları cevaplama, yüzleri tanıma ve insanları yönlendirme gibi görevleri eksiksiz yerine getirebiliyor.

3 İnsansı robot çalışmaları sürüyor

İnsansı robot çalışmaları sürüyor

Firma sahibi Adem Aksu, son 3 yıldır robotik alanda profesyonel olarak çalıştıklarını söyledi.

Eğitim teknolojileri tarafında, 1450 parçadan oluşan, tamamıyla demonte edilebilen yerli robot "Cuma"yı tamamlayarak çeşitli kurum ve kuruluşlara ulaştırdıklarını anlatan Aksu, bir taraftan da insansı robot çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

4 Sağlık ve yaşlı bakımı alanlarında da kullanılabilecek

Sağlık ve yaşlı bakımı alanlarında da kullanılabilecek

Aksu, robotik alandaki tecrübeleri sayesinde asistan robot üretimine de başladıklarını kaydetti.

Asistan robotun yerli imkanlarla geliştirildiğini belirten Aksu, "Robotun önümüzdeki dönemde daha farklı alanlarda, özellikle sağlık ve yaşlı bakımı alanlarında kullanılması için de geliştirme, eğitme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

5 "Hedefimiz asistan robotu yurt dışına ihraç etmek"

"Hedefimiz asistan robotu yurt dışına ihraç etmek"

Aksu, ilk prototipin teknoparkta danışma görevini yaptığını aktararak, şöyle konuştu:

"Seri üretim planlamalarımız yapıldı. Önümüzdeki dönem için ön sipariş almaya başladık. Hatta Bursa'da bir belediyeden bir sipariş de aldık. 

Önümüzdeki günlerde onun da teslimatı gerçekleşecek. Seri üretimle ilgili yatırım arayışımız devam ediyor. Yatırım bulduğumuz takdirde seri üretimimiz daha da hızlanacak. Hedefimiz sadece Türkiye'deki kamu kurumları ve özel sektör değil, bu asistan robotu yurt dışına ihraç etmek."

6 "Türkiye inanılmaz avantajlı bir durumda"

"Türkiye inanılmaz avantajlı bir durumda"

Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını dile getiren Aksu, "Nesil olarak, mühendisler olarak gittikçe bu konuda kendimizi geliştirmeye başladık. Bizim de Çin'e kıyasla çok büyük avantajlarımız var. Özellikle Avrupa'ya açılan pazar kapısı olarak Türkiye çok inanılmaz avantajlı bir durumda." ifadesini kullandı.

7 "Robotların tasarım ve üretimlerinde ilerledik"

"Robotların tasarım ve üretimlerinde ilerledik"

Aksu, robotların tasarım ve üretimlerinde ilerlediklerini vurguladı.

8 "Çok daha hızlı, çok daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum"

"Çok daha hızlı, çok daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum"

Robotların mekanik eklem yerlerinde kullanılan motorların kontrol kartlarını üretmeye başladıklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Aslında bu süreci biz de öğrenerek ilerletiyoruz ama belirli bir noktaya geldiğinde biz çok daha hızlı, çok daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum. 

İnsanların soru sorma şekilleri, şiveleri, lehçeleri ve ne tür sorular sordukları konusunda bizim de verilerimiz oluşacağı için bir sonraki adımda sağlık alanında bu robotları konumlandırmayı, özellikle yaşlı bakımında ve doktor asistanı olarak görevlendirmeyi hedefliyoruz."
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL