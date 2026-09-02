Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) ocak-ağustos verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 13,78 azalarak 564 bin 241'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 4,40 düşüşle 155 bin 755'e geriledi.

Pazarın yüzde 84,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313 bin 13 satışla yüzde 55,1, B segmenti otomobiller ise 162 bin 982 satışla yüzde 28,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 66,1 pay ve 372 bin 790 satışla SUV modeller oldu. Onu yüzde 20 pay ve 112 bin 648 satışla sedan, yüzde 13,6 pay ve 76 bin 489 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Böylece, Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 11,91 azalarak 719 bin 996 olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 20,28 daralırken satış adetleri otomobilde yüzde 25,16 düştü. Hafif ticari araçlarda ise yüzde 0,34 arttı. Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar 81 bin 31'e, otomobil pazarında 61 bin 529'a gerilerken hafif ticari araç satışları 19 bin 502'ye yükseldi.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18,8 oldu

Ocak-ağustos döneminde benzinli otomobiller 230 bin 341 adet satışla pazarın yüzde 40,8'ini oluşturdu. Benzinli otomobilleri 187 bin 45 adet ve yüzde 33,1 payla hibritler, 105 bin 951 adet ve yüzde 18,8 payla elektrikli otomobiller, 33 bin 354 adet ve yüzde 5,9 payla dizeller, 7 bin 550 adet ve yüzde 1,3 payla ise otogazlı otomobiller izledi. Elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 7,3 artarak pazarın yüzde 16,8'ini, 160 kilovat üstündekilerin satışları ise yüzde 65,3 azalarak pazarın yüzde 2'sini oluşturdu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 28,9 azalarak pazarın yüzde 26,5'ini oluştururken 1400-1600 cc aralığındakiler ise yüzde 15,4 azalarak yüzde 20,7 paya geriledi. 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 7,7 artarak yüzde 0,7 pay aldı, 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 15,3 düşüşle pazarın yüzde 0,2'sini oluşturdu. Otomatik şanzımanlı otomobiller 547 bin 126 adetle satışların yüzde 97'sini, manuel şanzımanlılar ise 17 bin 115 adetle yüzde 3'ünü oluşturdu. Hafif ticari pazarında van gövde tipindeki araçlar yüzde 76,1 pay ve 118 bin 472 satışla ilk sırada yer alırken kamyonetler yüzde 9,2 pay ve 14 bin 373 satışla ikinci sırada konumlandı.