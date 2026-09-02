Ağustos ayının en çok satan otomobil markaları belli oldu: Zirvede hangi markalar var?

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında düşüş yaşandı. ODMD verilerine göre toplam pazar yüzde 20,28 daralırken, otomobil satışlarındaki gerileme yüzde 25,16 olarak kaydedildi.
Satışlardaki düşüşe karşın markalar arasındaki sıralama da dikkat çekti. Peki, ağustos ayında en çok hangi otomobil markası satıldı? İşte ağustos ayı otomobil satışlarında öne çıkan markalar...
1 1- Renaut
Türkiye'de Ağustos ayında en çok satılan otomobil markası Renault oldu. Renault, ağustosta 7 bin 919 adet satış rakamına ulaştı.
2 2- Volkswagen
Ağustosta Renault'u Volkswagen takip etti. Volkswagen geçen ay 5 bin 624 adet satıldı.
3 3- Togg
Listenin üçüncü sırasında Togg yer aldı. Togg, ağustos ayında 4 bin 886 adet satış rakamına ulaştı.
4 4- Hyundai
Listenin dördüncü sırasında Hyundai yer aldı. Hyundai aynı ayda 4 bin 879 adet satıldı.
5 5- Toyota
Toyota ağustos ayında 4 bin 335 adet satışla listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.
6 6- Skoda
Listenin altıncı sırasında Skoda yer aldı. Skoda, ağustos ayında 3 bin 55 adet satış rakamına ulaştı.