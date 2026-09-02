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Ağustos ayının en çok satan otomobil markaları belli oldu: Zirvede hangi markalar var?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta yüzde 20,28 küçülürken, otomobil satışları yüzde 25,16 geriledi. Pazardaki daralmaya rağmen bazı markalar satışlarda öne çıkmayı sürdürdü. Peki, ağustos ayında Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları hangileri oldu? Satışlarda hangi marka ilk sırada yer aldı? İşte ağustos ayının en çok satan otomobil markaları...

Ekonomist
Ekonomist
Ağustos ayının en çok satan otomobil markaları belli oldu: Zirvede hangi markalar var?

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında düşüş yaşandı. ODMD verilerine göre toplam pazar yüzde 20,28 daralırken, otomobil satışlarındaki gerileme yüzde 25,16 olarak kaydedildi. 

Satışlardaki düşüşe karşın markalar arasındaki sıralama da dikkat çekti. Peki, ağustos ayında en çok hangi otomobil markası satıldı? İşte ağustos ayı otomobil satışlarında öne çıkan markalar...

1 1- Renaut

1- Renaut

Türkiye'de Ağustos ayında en çok satılan otomobil markası Renault oldu. Renault, ağustosta 7 bin 919 adet satış rakamına ulaştı.

2 2- Volkswagen

2- Volkswagen

Ağustosta Renault'u Volkswagen takip etti. Volkswagen geçen ay 5 bin 624 adet satıldı.

3 3- Togg

3- Togg

Listenin üçüncü sırasında Togg yer aldı. Togg, ağustos ayında 4 bin 886 adet satış rakamına ulaştı.

4 4- Hyundai

4- Hyundai

Listenin dördüncü sırasında Hyundai yer aldı. Hyundai aynı ayda 4 bin 879 adet satıldı.

5 5- Toyota

5- Toyota

Toyota ağustos ayında 4 bin 335 adet satışla listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.

6 6- Skoda

6- Skoda

Listenin altıncı sırasında Skoda yer aldı. Skoda, ağustos ayında 3 bin 55 adet satış rakamına ulaştı.

7 7- Peugeot

7- Peugeot

Peugeot, 2 bin 852 adet satış rakamıyla listenin yedinci sırasında kendine yer buldu.

8 8- Mercedes

8- Mercedes

Mercedes, 2 bin 837 adet satış rakamıyla sekizinci sırada.

9 9- KIA

9- KIA

Ağustos ayında 2 bin 647 adet satış rakamına ulaşan KIA dokuzuncu sırada yer aldı.

10 10- Fiat

10- Fiat

Listenin 10. sırasında Fiat yer aldı Fiat, ağustos ayında 2 bin 125 adet satış rakamına ulaştı.
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