Ağustos ayının en çok satan otomobil markaları belli oldu: Zirvede hangi markalar var?

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında düşüş yaşandı. ODMD verilerine göre toplam pazar yüzde 20,28 daralırken, otomobil satışlarındaki gerileme yüzde 25,16 olarak kaydedildi.

Satışlardaki düşüşe karşın markalar arasındaki sıralama da dikkat çekti. Peki, ağustos ayında en çok hangi otomobil markası satıldı? İşte ağustos ayı otomobil satışlarında öne çıkan markalar...