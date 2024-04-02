CEO'ların masasındaki kitabın yazarı Türkiye'ye geliyor...

Daniel Doll-Steinberg ve Stuart Leaf imzalı ‘Dizginlenemeyen-Öncü Teknolojilerin Kontrol Edeceği Bu Yeni Dünyada Söz Hakkımız Olacak mı?’ Bloomberg'e göre dünyada iş liderlerinin en çok önemsediği 58 kitap arasında yer aldı. Bloomberg kitabı tanıtırken yenilikçi, yıkıcı ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunan teknolojiler olarak yapay zeka, blockchain, sanal gerçeklik gibi kavramları sık sık duyduğumuzu belirterek "Bu kitap, bu teknolojilerin her birinin ekonomik ve ticari anlamda neler yapabileceğini açıklamanın ötesinde, aynı zamanda insani yönü de ele alıyor. Yazarlar bu tür teknolojilerin hayatımızı ve toplumumuzu nasıl etkileyebileceği üzerinde duruyor. Ayrıca etik sorunu ve bu teknolojinin kontrol edilmemesi halinde neler olabileceği de tartışılıyor" diyor.

UEZ'E KATILIYOR

Kitabın yazarlarından Daniel Doll-Steinberg bu yıl Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılıyor (UEZ). Türkiye ekonomisinin nabzını tutan bölgenin en etkili iş ve ekonomi zirvesi UEZ bu yıl 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca NG Enjoy Otel’de gerçekleştirilecek.

UEZ 2024, 2 gün boyunca 14 panele ev sahipliği yapacak

2 gün boyunca 14 panelin gerçekleşeceği Zirve’de bu yıl “Dijital Dönüşüme Öncülük Etmek”, “Yeni Global Düzende Büyüme Fırsatları”, “Global Ekonomi İçin Yeni Bir Gelecek Arayışı”, “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik”, “21’inci Yüzyıl İçin Sürdürülebilir İş Modelleri ve Stratejiler”, “Paris 2024 Ve Sporun Gücü”, “Eğitimin Geleceği: Dijital Çağda Global Yetenekler Geliştirmek”, “Finansta Değişim Yaratan Yeni Teknolojiler ve Düzenlemeler”, “Zirvede Sohbetler”, “Gayrimenkulün Yarını: Yaşanabilir Kentler ve Mekanlar Planlamak”, “Liderlerin Gelecek Vizyonu: Yarının Şirketi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar, Yatırımlar Ve Hedefler”, “Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek?”, “Girişimcilik: Yeni İşler, “Trendler ve Teknolojiler”, “Finansal Gülergeçerlik” gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

Kayıt ve bilgi için: www.uludagekonomizirvesi.org

uez2024@jollymice.com / 0538 276 83 43

Son katılım tarihi: 15 Nisan 2024

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Daniel Doll-Steinberg kimdir?

Daniel kariyerine 1991 yılında küresel türev teknolojisi sektöründe başladı; bu, teknolojinin finans sektörüne getirdiği ilk gerçek değişimdi ve dünyanın en büyük küresel varlık sınıfını yarattı. 1995 ile 1997 yılları arasında, New York'taki önemli bir küresel bankanın ABD operasyonlarının değişim yönetiminden sorumluydu. Ardından, kurduğu şirkette, dijital hak yönetimi (DRM) için yeniden satıcılara ve müşterilere doğrudan etkinleştirme anahtarları ve içerik sağlayarak, yazılım ve bilgisayar oyunu endüstrilerini dönüştürmeye yardımcı oldu.

ATARİ TOKEN'I KURDU

Avrupa Komisyonu tarafından eğitim, kesinti ve işin geleceği konularında uzman danışman olarak atandı ve aynı zamanda İngiltere Hükümeti'nde 2012 İnovasyon Raporu'nu ortaklaşa yazmak üzere görev aldı. 2017'de Atari, Ethereum kurucusu ve birkaç oyun efsanesi ile birlikte Metavers tabanlı yeni bir ekonomi platformu inşa etmek amacıyla Atari Token Projesi'ni kurdu. Şu anda, 'Aktif Yenilik' risk sermayesi fonu EdenBase'in kurucu ortağı olarak görev almakta ve AI (Yapay Zeka) ve sınır teknolojilerinin sorumlu yatırımı ve işletmelere benimsetilmesi konusunda bir platform olan TransformBase'in kurucularından biridir.

Eylül 2023'te Wiley tarafından yayımlanan "Unsupervised" adlı kitabı, Bloomberg tarafından yılın kitabı seçildi. Kitap, yeni teknolojilerin hayatlarımızı ve toplumu nasıl etkilediğini, hepimizin fırsatı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini ve kontrolsüz bırakılırsa neler olabileceğini açıklıyor.