Cep telefonu, akıllı kol saatleri, bilgisayar ve tablette TRT bandrol ücret oranları artırıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, TRT bandrol payı cep telefonlarında yüzde 10’dan yüzde 12’ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8’den yüzde 14’e, bilgisayar ve tabletlerde yüzde 2’den yüzde 4’e yükseltildi.

MP3 çalar, sinema sistemi, navigasyon cihazları ile tv veya radyosu olan elektronik cihazlarda ise TRT bandrol payı yüzde 8’den yüzde 14’e çıkarıldı.