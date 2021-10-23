Çinli dijital yayın devi Youku’nun yeni dizisi Squid’s Victory, Netflix hayranlarının tepkisini çekti. Squid Game izleyicileri Çinli dijital yayın devi Youku’yu popüler Netflix dizisini kopyalamakla suçluyor

BBC’nin haberine göre 90-1000 milyon kadar abonesi olduğu tahmin edilen Youku yeni dizisi Squid’s Victory’nin tanıtım broşülerini yayınladı.

Habere göre Youku da yarışmacıları Squid Game’in önermesine benzer bir şekilde büyük ölçekli çocuk oyunları içeren pek çok zorlu görevde mücadele ederken gösterecek.

Ancak hem yayının ismi hem de posterlerdeki benzerlik nedeniyle pek çok kişi Squid Victory’i kopya ile suçladı.

Youku ise tepkiler sonrası özür dileyerek eleştirenlerin gördüğü tanıtım materyalinin sadece “taslak” poster olduğunu açıkladı.

“Squid’s Victory”nin ismi tepkilerin ardından “Game’s Victory” şeklinde değiştirildi