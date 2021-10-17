Netflix’in dünya çapında ses getiren dizisi Squid Game hem popülaritesi hem de nispeten ucuz maliyeti ile gündemde. Sızan bir belge, şirketin yayınların performansını değerlendirmek için kullandığı bir ölçüme göre Squid Game’in 891.1 milyon dolarlık etki değeri ürettiğini söylüyor. Dizi sadece 21.4 milyon dolara (bölüm başına yaklaşık 2.4 milyon dolar) mal oldu. Etki değeri (impact value) olarak ifade edilen ölçüme göre ortaya çıkan veriler dizinin sadece ilk sezonunu kapsıyor. Netflix’in yapımdan maliyetin yaklaşık 40 katı kazanç sağlayacağı düşünülüyor.

Bloomberg’in elde ettiği veriler Neftlix’in diziden tahminlerin çok ötesinde gelir elde edeceğini gösteriyor.

Netflix’i temsil eden bir avukat, yazdığı bir mektupta, Bloomberg’in incelediği belgelerde yer alan gizli verileri ifşa etmesinin uygun olmayacağını söyledi ve “Netflix bu ölçümleri şirket dışında tartışmaz ve belgelerin sızdırılmasını önlemek için önemli adımlar atar” dedi.

Öte yandan Variety’nin habere göre Netflix şirket verilerini indirdiğini ve sızdırdığını kabul eden bir çalışanını cuma günü işten çıkartmıştı.

Rakamlara göre ilk 23 günde yaklaşık 132 milyon kişi en az iki dakika “Squid Game” izleyerek “Bridgerton”un Netflix rekorunu kırdı.

Netflix, diziyi başlatan kişilerin %89’unun en az 75 dakika (birden fazla bölüm) izlediğini ve izleyicilerin %66’sının diziyi ilk 23 günde bitirdiğini tahmin ediyor.

Bloomberg’in haberine göre şirketin hisseleri, dizinin yanınlanmaya başladığı 17 Eylül’den bu yana yaklaşık yüzde 7 arttı ve şirketin değeri 278,1 milyar dolar oldu.

Bloomberg’in yayınladığı verilere göre dizi düşük maliyetine göre oldukça popüler. Squid Game, “The Crown”un sadece birkaç bölümünden daha ucuza mal oldu.