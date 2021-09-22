Otomotiv şirketleri başta olmak üzere dünyada çeşitli şirketlerin üretimini olumsuz etkileyen çip krizi derinleşiyor. Çip bulmakta sıkıntı çeken firmaların siparişlerinin karşılanması için geçen zaman Ağustos ayında 21 haftaya çıktı.

Yarı iletkenin sipariş edilmesi ve bu ürünün teslim alınması arasındaki zaman farkını işaret eden çip teslim süresi, Susquehanna Financial Group. tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Ağustos ayında önceki aya göre 6 gün artarak yaklaşık 21 haftaya çıktı. Bu ayrıca şirketin verileri takip etmeye başladığı 2017 yılından bu yana en uzun arayı işaret ediyor.

BloombergHT’te yer alan habere göre, Susquehanna analisti Chris Rolland, araştırma notunda, analog ve Broadcom Inc. için çip teslim süreleri kötüleşirken, güç yönetim çipleri ve optoelektronik parçalar için olumlu işaretler olduğunu kaydetti.

Yarı iletken darlığı özellikle otomobil üreticileri için Kovid-19 pandemisinden toparlanma konusunda sorunlara yol açtı. Küresel danışmanlık şirketi AlixPartners, küresel otomotiv sektörünün bu sorun dolayısıyla satışlardaki kaybının yaklaşık 110 milyar dolar olduğunu hesapladı.