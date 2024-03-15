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Devlerin Tiktok kavgası büyüyor

Çin, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi.

15 Mart 2024 | 09:53
Devlerin Tiktok kavgası büyüyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, tasarının adil rekabet ve uluslararası ticaret kurallarının karşısında yer aldığını söyledi. 

"Ulusal güvenlik" gerekçesi, başka ülkelerin rekabetçi şirketlerini aşağı çekmek için kullanıldığında eşitlik ve adaletten söz edilemeyeceğini ifade eden Sözcü Vang, "Başkalarının elindeki iyi şeyleri kapmak için her yöntemi deneyen bu tutum, düpedüz soyguncu mantığıdır" dedi. 

Vang, TikTok vakasının ABD'nin "kurallar" ve "düzen" dediği şeyin kendisinden başkasına hizmet etmediğini bütün dünyaya bir kez daha açıkça gösterdiğini savunarak, "ABD, TikTok'un ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen ulusal güvenlik kavramını suistimal ederek devlet gücünü bu şirketi baskı altına almak için kullanıyor" dedi.

YouTube, Facebook, Instagram yasak

YouTube, Facebook ve Instagram gibi ABD'li şirketlerin sosyal medya hizmetlerinin Çin'de yasak olduğunun hatırlatılması üzerine Vang, "Biz yabancı platformların ve hizmetlerin kanunlara ve düzenlemelere uydukları sürece Çin pazarında faaliyet göstermesine izin veriyoruz. Bu, ABD'nin TikTok konusu ele alışından tamamen farklı. ABD'nin tutumu, açıkça zorbalık ve soyguncu mantığı" diye konuştu. 

Vang, TikTok'un Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca Çin hükümetinin talebi halinde veri paylaşma zorunluluğu bulunduğu, ABD'li kanun koyucuların bundan endişe duyduğu tezine de "Çin hükümeti veri mahremiyeti ve güvenliğine büyük önem vermektedir. Bireylerden ve işletmelerden, ülkelerin ulusal yasalarına aykırı olarak Çin hükümeti için veri toplamasını veya sağlamasını hiçbir zaman istemedik ve istemeyeceğiz" ifadesiyle karşılık verdi.

TikTok için yatırımcı grubu kurulacak 

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta yaptığı oylamada "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarıyı büyük çoğunlukla kabul ederek onay için ABD Senatosu'na göndermişti. ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun onaylaması halinde yasayı imzalayarak yürürlüğe sokacağını bildirmişti. 

Eski ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, TikTok'un satılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. 

TikTok için bir grup oluşturacağını söyleyen Mnuchin, "Bunun ABD'li işletmelere ait olması gerekir. Çinlilerin bir ABD şirketinin Çin'de böyle bir şeye sahip olmasına asla izin vermesi mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. 

Mnuchin, anlaşmada yatırımcıların kim olacağını belirtmezken, Google ve Meta gibi ABD'li teknoloji devlerinin, antitröst sorunları oluşturabileceği için satın alma grubuna dahil olmayacağını dile getirdi.

 

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