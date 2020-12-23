Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük endişeleri arasında telefonu düşürmek, ekranın çatlaması gibi sorunlar da yer alır. Araştırmacılar şimdi kendi kendini tamir edebilen ekran mümkün olabilir mi? sorusunun peşine düştü.

Popular Science Türkiye’nin haberine göre Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nde (KIST) çalışan bir araştırma takımının, kendi çatlaklarını ve diğer fiziksel hasarları tamir edebilen, kendi kendini onaran elektronik bir malzeme geliştirdiği belirtiliyor. Bu malzemenin ise gizemli bir bileşeni var: Keten yağı.

Habere göre keten yağı, keten bitkisinin tohumundan yapılıyor. Araştırmacılar ise bu tohumları benzer şekilde uyarlayarak, renksiz poliimide (CPI) eklemişler. CPI, katlanan akıllı telefon ekranlarında cama alternatif olarak kullanılan bir malzeme.

İlave edilen bu yağ bileşeni, CPI çatladığı zaman çatlaklara sızabiliyor. Eğer bilim insanları bu işlemi büyük ölçekte işe yarar hale getirebilirse, ekranlar kaza geçirdikten sonra kendi yaralarını sarabilir.

Bu kendi kendini iyileştirme sürecine yardımcı olan keten yağı, ilk önce mikrokapsüllere doldurulmuş. Bu mikrokapsüller, daha sonra silikon bir malzemeyle karıştırılmış. Bu malzeme ise daha sonra, araştırmacıların yürüttüğü deneylerde CPI’nin üzerinde kaplama şeklinde kullanılmış.

Malzemenin tasarlanış biçimi, CPI’de oluşan çatlakların mikrokapsüllerde çatlak oluşmasına da yol açacağı ve bu sayede depolanan yağın çıkarılmasıyla hasarın tamir edileceği anlamına geliyor. Yağ bileşeni havayla temas ettiğinde sertleşiyor ve malzeme neredeyse yenisi kadar iyi oluyor.

Çalışmaya göre malzeme, morötesi ışınım altındaki ideal koşullarda esnek halde kalırken, 20 dakika kadar kısa bir sürede çatlakların yüzde 91’inin yerini alabiliyor.

Ancak habere göre bu teknolojinin hayata geçebilmesi için daha uzun bir yol gerekiyor.