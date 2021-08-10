Elon Musk’ın uzun bir süredir gündemden düşmeyen devasa uzay aracı Starship (Yıldız Gemisi) tam olarak nedir? Starship ile ne amaçlanıyor? Starship ne yapacak, ne zaman uçacak? İşte Starship hakkında merak edilenler…

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in imza attığı; bugüne kadar yapılmış en büyük uzay roketi olma özelliği taşıyan ve ‘Starship’ (Yıldız Gemisi) adı verilen aracın prototipi cuma günü tamamlandı. Super Heavy Rocket Booster adı verilen devasa itici roketin üzerine oturtulan uzay aracı 121 metre yüksekliğe ulaşıyor.

STARSHIP NE YAPACAK?

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. A. İnci Sökmen Alaca, milyarderlerin uzay rekabetine ilişkin yazdığı makalede Elon Musk’un yaklaşımı için şu ifadeleri kullanmıştı:

“… Musk ve Bezos, dünyaya dış uzaydan gelecek bir meteorun çarpması, güneşin sönmesi, volkan patlamaları, mühendislik ürünü bir virüs veya küresel ısınma nedeniyle dünya üzerinde yaşamın sona erebileceği ihtimallerine karşı insanoğlunun uzayda yeni yaşam alanlarıyla varlığını sürdürebilmesi için yeni uzay teknolojileri geliştirmek gibi tarihi bir amaç hedeflediklerini belirtmişlerdir. Her iki milyarder de alçak dünya yörüngesinin üstüne çıkabilen, önce Ay sonra da Mars’a giden ve insanların birden çok gezegende yaşayabilmesini sağlayabilecek projeleri basına tanıtarak halkın uzaya ilgisini artırdılar.

‘MARSI YÖNETEN SİYASİ LİDER’ MESAJI

Bu amaçlar doğrultusunda Elon Musk, “Mars’ta ölmeyi” seçen bir milyarder olarak Kızıl Gezegeni yeniden inşa edip yapay zekâ tabanlı teknolojik ve robotik akıllı şehirlere dayanan, insanoğlunun verilerinin yedeklendiği Mars Oasis kolonileştirme projesini tanıttı. Mars’ta yaşam alanı inşa ederek düzen ve yönetim konularında devletten bağımsız olacağını belirten Musk, teknolojik girişimcilikten “Mars’ı yöneten siyasi lider” statüsüne geçebileceğinin sinyallerini de verdi. Amerikan uzay endüstrisindeki hiyerarşik ve tekelci çalışma düzenine sürekli karşı çıkan Musk ayrıca, Space X şirketiyle uzaya erişimde bir devrim yaratacak, kullan-at modeli yerine yeniden kullanılabilen Falcon 1 ve 9 roketleriyle, durgunlaşmış uzay endüstrisine ucuz, kullanışlı ve güvenli erişim imkânı getirdi. Musk işe hazır roketlerle başlamak ve kıtalararası balistik füze almak için Rusya’yı dahi üç kere ziyaret etti, ancak nihayetinde yeni teknolojili bir roket üretmenin en iyi yol olduğuna karar verdi

MARS’A İNSANLI UÇUŞ YAPACAK İLK ÖZEL ŞİRKET HEDEFİ

Uluslararası Uzay İstasyonuna 2012 yılında başarıyla kenetlenen astronot taşıyan Dragon uzay aracı, kargo taşımacılığı görevini tamamlayan ilk ticari şirket oldu. NASA’ya çalışan ve Pentagon için Starlink projesini gerçekleştiren Musk, Mars’a gitmek için tasarlanan Starship uzay aracını da Mayıs 2021’de başarıyla fırlatıp indirebildi. Musk, söz konusu uzay aracı modelinden 100 adet üreterek 2024’te NASA için Ay’a ve ardından Mars’a insanlı uçuş yapacak ilk özel şirket olmayı planlıyor”

Starship Fully Stacked pic.twitter.com/Fs88RNsmfH — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021

SPACE X’İN KURULUŞ FELSEFESİ: YAŞAMI DİĞER GEZEGENLERE YAYMAK

Chip Online‘ın aktardığı göre Elon Musk’ın özel uzay uçuşu şirketi SpaceX’in kuruluş felsefesi, yaşamı diğer gezegenlere yaymak. Bu felsefenin altında ise olası bir felaket yatıyor: İnsanlığı yok edecek kadar büyük bir asteroid çarpması gibi varoluşsal tehditler… Starship de, Mars’a 100 kişiye kadar insan taşıma kapasitesine sahip, tamamen yeniden kullanılabilir bir ulaşım sistemi olmayı amaçlıyor.

Elon Musk 2016’da, Meksika’daki uluslararası bir konferansta bu felsefenin ana hatlarını çizmişti: “Tarih iki yöne ayrılacak. Bir yol, sonsuza dek Dünya’da kalacağız ve sonra bir tür yok olma olayı olacak. Alternatif yol ise, bir uzay uygarlığı ve çok gezegenli bir tür haline gelmek. Ben bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum.”

Musk, Mars’ta şehirler inşa etme hayalinden sık sık bahsediyor. Yerleşimlerin kendi kendini idame ettirebilmesi için çok sayıda insana ihtiyaç duyacağına inanıyor. Bu hayali gerçekleştirmek, göreve uygun bir araç gerektiriyor. Starship işte bu noktada devreye giriyor. Kızıl Gezegene aynı anda 100’den fazla insanı taşıyabilen bir roket ve uzay aracı kombinasyonundan bahsediyoruz…

Sistem tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanıyor; yani temel donanım öğeleri diğer bazı fırlatma sistemlerinde olduğu gibi çöp olmuyor veya yanmasına izin verilmiyor. Bunun yerine önce sağ salim Dünya’ya geri gelmesi sağlanıyor, sonra da yenilenip tekrar uçurularak tüm sürecin maliyetinin düşmesi sağlanıyor.



Starship Nasıl Bir Araç Olacak?

Starship uzay aracı, Super Heavy isimli bir roketin üzerine oturacak. Kombine sistem 120m (394ft) boyunda olacak. Mars’a ve her yöne dokuz aya kadar sürebilen uzun mesafeli yolculuklar için Musk, aracın içine yaklaşık 40 kabin kurmayı planlıyor.

Yük bölmesi ayrıca, insanların güneş fırtınalarından korunmak için toplanabilecekleri ortak alanlar, depolama alanı, bir mutfak ve bir barınağa da ev sahipliği yapacak.

Starship, NASA’nın Ay’da uzun vadeli bir insan varlığı kurmayı amaçlayan Artemis programında da rol oynayacak. Nisan 2021’de ABD uzay ajansı NASA, Starship’i bu on yılda ay yüzeyine astronot gönderebilecek bir arazi aracına dönüştürmek için SpaceX’e 2.89 milyar dolarlık bir sözleşme sundu.



Starship Ne Zaman Uçacak?

Son birkaç yılda SpaceX, Teksas Boca Chica’daki Starbase tesisinde üst aşamanın çeşitli prototiplerini test etti. Şirket, 2019 yılında Starhopper adlı 39 metrelik bir “test aracı” ile yola çıktı – bir su kulesine çok benziyordu.

Kanatçıklara sahip ilk prototip – Starship seri numarası (SN8) – Aralık 2020’de 12,5 km yüksekliğe uçtu. Dünya’ya geri döndü ve SpaceX’e aracın uzaydan dönüşünün son kısmı hakkında değerli mühendislik verileri verdi.

Ancak, SN8 iniş pistine biraz fazla hızlı ve sert bir şekilde yaklaştı ve bu patlamasına neden oldu. Starship SN15, Mayıs 2021’de yumuşak bir inişle başarıya ulaşmadan önce üç testte daha patladı.

SpaceX, 2021’de ilk yörünge test uçuşu için Starship’i, Super Heavy ile uçurmayı planlıyor. Elon Musk, 2023’te Japon çevrimiçi perakende milyarder Yusaku Maezawa’ya bir Ay gezisi sözü verdi. Maezawa, diğer sekiz kişiyle birlikte bir Starship’te, ayın etrafında uçacak.

Ve Starship, NASA’nın yine 2024 için hedeflenen Artemis-III görevinin bir parçası olarak ay yörüngesinden Ay yüzeyine astronot taşıyacak. Musk ayrıca araçlardan birini 2024’te Mars’a mürettebatsız bir uçuşla fırlatacağını söylüyor.