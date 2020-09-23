Elektrikli araç şirketi Tesla’nın kurucusu Elon Musk, ‘Batarya Günü’ adlı etkinlikte yatırımcılara şirketinin gelecek planlarını ve Tesla bataryalarının nasıl geliştirileceğini anlattı.

Musk’ın verdiği bilgilere göre Tesla, önümüzdeki üç yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası ve batarya üretim maliyetinin azalması sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak ve tamamen otomatik olacak bir araba üretecek.

Ancak etkinlik yatırımcıyı tatmin etmedi. Tesla hisselerinde yaklaşık yüzde 7 düşüş görüldü.

Euronews’in aktardığı habere göre Musk’un yeni yatırım planları ve üretim stratejisinin birçok hissedarı tatmin etmediği öğrenildi. Sunum sonrası birkaç saat içerisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık hisse satışı geldi.

Roth Capital Partners şirketinden piyasa analisti Craig Irwin, “Elon Musk’ın bataryalarla ilgili söylediği projelerin hiçbiriyle ilgili henüz anlaşma yapılmış değil” dedi. Habere göre yatırımcılar Elon Musk’ın 10 yıl içerisinde 1 milyon menzilli batarya ile batarya şarj masraflarının azaltılması yönünde somut proje beklentisi içerisindeydi. Ancak bu beklenti karşılık bulmadı.

Öte yandan Tesla, Model S Plaid adında, 520 mil menzilli yeni sedan modelini tanıttı. Saatte 320 km hız yapan yeni modelin 2021 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.