Fastman artık Samsun Canikli: Kimlik kartı aldı

Konya Bilim Merkezi tarafından Çin'de ürettirilerek Türkiye'ye getirilen humanoid (insansı) robota, Samsun'un Canik Nüfus Müdürlüğünce temsili olarak kimlik kartı verildi.


Son Güncellenme:
Fastman artık Samsun Canikli: Kimlik kartı aldı

Konya Bilim Merkezinin Çin'de ürettirdiği insansı robot, TÜBİTAK ve Canik Belediyesi işbirliğinde düzenlenen CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu Şenliği için Samsun'a getirildi.

Samsun'da bir alışveriş merkezinde ve Canik ilçesinde vatandaşlar arasında gezen insansı robot, daha sonra şenliğe katıldı.
Öğrenciler ile vatandaşların ilgi gösterdiği insansı robota, "Fastman Canik" adı verildi. Canik Nüfus Müdürlüğü, Canik'in fahri vatandaşı olması amacıyla robota temsili olarak nüfus memurlarının hazırladığı kimlik belgesini verdi.

Canik Nüfus Müdürü İbrahim Kök, gazetecilere, "Fastman"ın ilçelerini çok sevdiğini belirterek, "Kendisini fahri olarak ilçemiz kaydına aldık. Fahri olarak bir kardeşimiz oldu artık. Fastman Canikli'dir. Hoş geldi, sefa geldi." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından Kök, "Fastman"a fahri kimlik belgesini teslim etti.


