Instagram’ın reklam geliri Youtube ve Facebook’u geride bıraktı

Şubat 5, 2020 0 Yorum 131 Okunma
Instagram’ın reklam geliri Youtube ve Facebook’u geride bıraktı

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram 2019 yılında elde ettiği reklam gelirini açıkladı. Açıklanan tutar Google, Youtube ve Facebook’u geride bıraktı.

Facebook’un kilit uygulamalarından birisi olan Instagram geçtiğimiz yıl reklamlardan elde etti geliri açıkladı.

Instagram geçtiğimiz yıl , 20 milyar dolar reklam geliri elde ederek yıllık geliri 70,7 milyar dolar Facebook’un dörtte birinden daha fazlasını oluşturdu.

Instagram diğer yandan Google’in video servisi olan Youtube’u da geçti. Youtube’un 2019’da 15,5 milyar dolar reklam geliri elde ettiği açıklamıştı. Facebook, 2012’de Instagram’ı 1 milyar dolar nakit ve hisse senedi karşılığında satın aldı.

Instagram yıllar içinde az gelirli bir uygulamadan Facebook’un kilit uygulamaları arasına girdi.



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