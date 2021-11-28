İnternetten en ucuz ürüne nasıl ulaşılabilir? İnternetten en ucuz alışveriş nasıl yapılır? Aradığınız ürünü en uygun fiyata almanın yolları neler? e-ticaret Danışmanı ve eticaretmerkezim.com’un kurucusu Serkan Koç, internetten hesaplı alışveriş yapmanın ipuçlarını Ekonomist.com.tr için sıraladı. İşte internette en ucuz ürüne ulaşmanın, internetten en ucuz alışveriş yapmanın 17 yolu… (Bu yazının ardından e-ticarette neler oluyor? başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)
Özlem Bay Yılmaz/ obay@ekonomist.com.tr
Alışveriş yapmadan önce listenizi belirleyin. Böylece ihtiyacınız olmayan ürünlerden uzak durup gereksiz harcamadan kaçınabilirsiniz.
Önce fiyat yükseltilip sonra indirimli gibi gösterilen ürünler için Akakce.com, Cimri.com, Epey.com gibi sitelerde ürünün fiyat geçmişini bulabilirsiniz. Bu sayede önce fiyat yükseltip sonra fiyat düşürülmüş mü farkına varabilirsiniz.
Adwords-Facebook reklamları ile ulaştığınız fiyat en ucuzu olmayabilir. Mutlaka site içinde o ürünü tekrar arayınız. Daha uygun fiyatlı ürün bulabilirsiniz.
Ürünleri stoklu alın. Taksit yapan firmalardan uzun dönemli bozulmayacak olan ihtiyaçlarınızı toplu alın.
Cashback sitelerini kullanarak alışveriş tutarınızın belli kısmını geri alabilirsiniz. Linkledim.com bunlardan bazıları.
Sponsorlu ürün kavramı: Online alışveriş siteleri ve fiyat karşılaştırma sitelerinde satıcılardan ek ücretler alınarak fiyatları pahalı olsa dahi üst sırlarda yayınlayabiliyorlar. Bu sebeple karşınıza çıkan ilk ürünü hemen almayın. Alacağın ürünü mutlaka sitede aratın.
1 alana 1 bedava ve yüzde 50 indirimli ürünleri takip edin. Yine aynı ürünleri çoklu adette alırsanız daha uygun fiyata gelebiliyor. Bunu kontrol edin. Bunu kontrol edebileceğiniz en iyi platform @akakce.com
Ürün için kupon olup olmadığını kupon sitelerinden araştırın.
Firmalar gramajı düşürerek kendilerini ucuz gösterme yoluna gidebiliyor. Mutlaka gramajını kontrol edin. Birim fiyat karşılaştırmasını gösteren sitelere bakın.
Bugünler sizin ihtiyacınız olan ürünlerde indirim sağlamıyor olabilir. Alacağınız ürünün indirim öncesi fiyatını araştırın, bir kenara not alın.
Akıllı alışveriş için fiyat alarmı kurun. Bazı sitelerde bu özellik var. Böylece fiyat düşünce haberiniz olur ve uygun fiyattan alışveriş yapma şansınız olur.
Satıcı firmalarla ilgili gerekli araştırmaları yapın. Ürünle ve fiyatla ilgili yorumları okuyup karar verin.
Forum sitelerini takip edin. Bu sitelerde uygun fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz.
Kargo ücreti dahil veya hariç karşılaştırmasına mutlaka dikkat edilmeli. Sonra kapınıza gelen üründe sürprizle karşılaşmayın.
Süper fırsatlar her zaman en ucuz demek değildir. Mutlaka Google ve fiyat karşılaştırma sitelerinde aynı ürünleri aramadan alışveriş yapmayın.
Fiyat düşüşlerinin mantıklı olup olmadığını araştırın. 500 TL’lik bir ürün 50 TL’ye düşmez.
Acil ihtiyacınız varsa kargo gönderim süresini kontrol edin.
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