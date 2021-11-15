Pandemiyle birlikte pazaryeri yatırımlarının hızlandığını belirten e-ticaret Danışmanı ve Girişim Merkezi Kurucusu Serkan Koç, tüm ürünleri tek platformda sunan ‘Super APP’ trendinin yükselişte olduğunu söylüyor. Koç, “Getir’in N11 ile stratejik işbirliği olarak duyurduğu birlikteliği evlilikle sonuçlandırılacağını düşünüyorum. Ayrıca pazar bana göre lojistik birleşmelere de gebe” diyor.

Kasım ayı e-ticaret sektörünün 3-4 aylık cirosunu yaptığı 11.11 ve Kara Cuma alışveriş günlerinin gerçekleştiği bir ay. Ticaret Bakanlığı’nın ilk 6 ay için açıkladığı rakamlara göre geçen yıl aynı döneme göre cirolar yüzde 75,6 oranında arttı ve sipariş sayısı yüzde 94,4 oranında artış gösterdi. Sipariş adedindeki artış, alışveriş sıklığının artmasına ve daha çok tüketicinin online alışveriş yaptığını gösteriyor. Toplam ticaret içinde e-ticaret’in payı yüzde 20,02’ye çıkması sonrasında pandemini kurallarının normalleşmesi ile yüzde 15,2’ye kadar düştü. İlk 6 ay ortalaması ise yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ışığında başlayan 11.11 pazaryerlerinin, marka ve e – ticaret sitelerinin satışlarının ne kadar artacağının göstergesiydi. Piyasa oyuncuları da geçen yılın çok üstünde satış yaptıklarını doğruluyor.

PAZARYERİ REKABETİ HIZLA ARTIYOR

Pazarda pandemiyle artan hacimle birlikte pazaryeri yatırımları hızlı bir artış gösterdi. İşbankası, ‘Pazarama’ markasıyla, Turkcell, Vodafone gibi firmalar da pazaryerleri arasında hızla yerlerini aldılar. Bunlara LCWaikiki, Teknosa gibi markaların katılacağını açıklamaları ve kulislerde Eczacıbaşı, Denizbank, Yapı Kredi Bankası gibi oyuncuların da pazar yeri kuracakları dedikoduları duyuldu. Bu gelişmelerin pazarın ne kadar hareketleneceğini gösterdiğini söyleyen e-ticaret Danışmanı ve Girişim Merkezi Kurucusu Serkan Koç, “Bu hareketlenme bu kadar çok pazar yerine ihtiyaç var mı sorusunu beraberinde getiriyor” diyor.

TRENDYOL VE HEPSİBURADA BAŞI ÇEKİYOR

ABD’de yüzde 41’lik e-ticaret pazar payına sahip Amazon kendisini takip edenlere açık ara fark atmış ve kendisine yaklaştırmadan yoluna devam ediyor. Türkiye’ye baktığımızda Similar Web verilerine göre Trendyol 200 milyon civarı aylık ziyaret ile sektörü sürüklüyor. Kendisini 100 milyon ziyaret ile Hepsiburada takip ediyor. Bunları N11, gittigidiyor, Çiçek Sepeti, Amazon ve Akakçe’nin izlediğini ifade eden Serkan Koç, şunları anlatıyor:

“Trendyol Amazon’un ABD’de yaptığı pazarı domine etme çabasını Türkiye pazarında çok yüksek zararlarla gerçekleştirmeye çalışırken, Hepsiburada’nın Newyork Stock Exchange’de halka arzı sonrası elde ettiği fon ile piyasada kendini göstermesi bekleniyor. Gittigidiyor kaliteli içeriği ve karlı büyüme politikasını N11 de takip ediyor. Son dönemin hızlı yükselenleri; Çiçek Sepeti ve Amazon olarak göze çarpıyor. Çiçek Sepeti’nin yüzde 100 Türk sermayeli olması onu farklılaştırıyor.”

SUPER APP OLAN BÜYÜYOR

Dünyada uzun süredir Super App olma trendinin görüldüğünden de bahseden Serkan Koç, şöyle devam ediyor:

“SuperApp olmayı tüketicinin ihtiyacı olan tüm ürünlerin tek platformdan sunulması olarak açıklayabilirim. Yine benim görüşüme göre ya SuperAPP olursunuz ya da küçük kalırsanız rekabette yok olursunuz. SuperAPP olmak sizlere ölçek ekonomisinde verimlilik sağlayarak, maliyet avantajı ile düşük fiyat sağlamanıza imkan veriyor. E-ticaret’te tüketiciler en çok düşük fiyat, hızlı teslimat ve ürün çeşitliliği istiyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos bu ölçek ekonomisinde satın alma güçleri ile çok büyük bir maliyet ve düşük fiyat sunarak pazarı domine ettiklerini aktarıyor. Yine en yüksek ürün çeşitliliği ve kurduğu depolar ve uçak filosuna kadar uzanan dağıtım ağı ile müşterinin isteklerini sunuyorlar.”

GETİR İLE N11 EVLİLİĞİ BEKLENİYOR

Bu çerçevede Türkiye’ye baktığımızda bu vizyona en yakın olan site Trendyol. Öte yandan SuperAPP vizyonuna en yaklaşan firma ise Getir olacak gibi görünüyor. Getir’in N11 ile stratejik işbirliği olarak duyurduğu birlikteliği evlilikle sonuçlandırılacağını düşünen Serkan Koç, “Getir bunun yanında çok daha büyük bir atak yaparak Şok Marketlere talip olduğunu duyurdu. Böylece Amazon’un ABD’de Whole Sale’i alarak yaptığı aksiyonu gerçekleştirmiş olacak. Bu yarışta Yemek Sepeti’nin geride kaldığı görünüyor. Son günlerde Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın görevinden ayrıldı. Yeni CEO umarım bu yarışı doğru algılar ve aksiyonlarını alır. Yoksa yılların tekeli Yemek Sepeti de Getir ve Trendyol karşısında küçülmeye mahkum olacak” diye anlatıyor.

SEKTÖR LOJİSTİK BİRLEŞMELERE DE GEBE

Tendyol’un SuperAPP olma yolunda en emin adımlarla ilerleyen pazar yerleri arasında olduğuna dikkat çeken Serkan Koç, “Trendyol Yemek, Go, ödeme sistemi gibi markaları ile çok hızla tüketicinin olduğu her alana giriyor. Pazar bana göre lojistik birleşmelere de gebe. Yüzde 75’ini Moov hissesini Getir’in alması bu alanda yeni satın almaların olacağını gösteriyor. Bu rekabette benim görüşüm hızla pazarı donine eden ve Super App olma yolunda sürekli yeni alanlarla büyüyenin kazanacağı yönünde. Yine yakın zamanda Getir-N11 işbirliği gibi konsolidasyonların ve satın almaların olacağını söylemek zor değil” diye ekliyor.