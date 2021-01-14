WhatsApp, veri güvenliği endişelerine neden olan güncelleme kararıyla gündemde. Verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanan WhatsApp’tan yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada, güncellemenin getireceği değişikliklere yer verildi.

Sosyal medya platformu Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarına dikte ettiği yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Zira mesajlaşma platformu, verilerini Facebook ile paylaşmayan WhatsApp kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı.

9to5Mac’e konuşan yetkili söz konusu adım sonrası nelerin değişeceğini açıkladı.

Facebook ve WhatApp’ın kullanıcıların yazışmalarını okuyamadığının bir kez daha altını çizen sözcü, gelecekte şirketlere Facebook tarafından güvenli hosting hizmetleri sunulacağını belirtti.

Şirketler müşterileriyle yazışacak

Açıklamada “Gelecekte şirketler müşterileriyle WhatsApp üzerinden yazışabilecek, sorulara yanıt verecek, fatura gibi faydalı kayıtları yollayabilecek” ifadelerine yer verildi. Başka bir deyişle şirket tıpkı şirketlerden aldığımız SMS’ler gibi WhatsApp üzerinden çoğu zaman istenmeyen mesajlar almamıza imkan sağlayacak. (NTV)