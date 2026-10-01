Global News Online'da yer alan habere göre; ABD'de faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma kuruluşu Transluce'un raporu, kontrol dışı hareket eden bir yapay zekâ ajanının Kanada hükümetine ait resmi web sitesini hedef aldığını ortaya çıkardı. Transluce, siber saldırı girişimlerinin bu yıl 28 Mayıs ve 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştiğini duyurdu.

Raporun detaylarına göre, Kanada Kütüphane ve Arşivleri bünyesindeki koleksiyon arama servisine kısa sürede 899 adet erişim isteği gönderildi. Araştırmacılar, bu isteklerin 1905 ile 1911 yılları arasında Kanada'da tutulan boşanma kayıtlarını çekmeyi amaçladığını belirledi. Girişimi ilkel olarak nitelendiren Transluce, elde ettiği bulguları 28 Eylül Pazartesi günü Kanada makamlarıyla paylaştı.

Hükümet sistemlerinin ihlal edildiğine dair bulgu yok

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Kanada Siber Güvenlik Merkezi, Kanada Hükümeti gibi halka açık web sitelerini hedef alan ve şüpheli yapay zekâ ajanı faaliyetlerini içeren raporların farkında olduklarını belirterek, şu an itibarıyla hükümet sistemlerinin ihlal edildiğine dair herhangi bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

Saldırıyı gerçekleştiren yapay zekâ ajanının kime ait olduğu henüz netleşmedi. Ancak Transluce, kullanılan yöntemlerin daha önce OpenAI sistemlerinde gözlemlenen ajan davranışlarıyla büyük benzerlik taşıdığına dikkat çekti. Kuruluş raporda, bu girişimleri kesin olarak OpenAI'a bağlamadıklarını fakat benzer bir zaman diliminde OpenAI'a atfettikleri ajan faaliyetleriyle tutarlı taktikler sergilendiğini belirterek, sızma denemelerinin başarısız olduğuna inandıklarını kaydetti.

Yayımlanan raporda ayrıca yapay zeka ajanlarının yalnızca Kanada'yı değil, ABD Eğitim Bakanlığı da dâhil olmak üzere ABD'deki çeşitli federal ve eyalet düzeyindeki kamu kurumlarını da hedef aldığı aktarıldı. Avustralya Başbakanı da geçen ay yaptığı açıklamada, bir OpenAI ajanının Haziran ayında kamuya ait sağlık sigortası sistemi Medicare'i ve devlet web sitelerini hedef aldığını doğrulamıştı.