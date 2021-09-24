ABD merkezli ilaç firması Moderna’nın tepe yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, artan aşı üretimi küresel tedariki sağladığı için koronavirüs pandemisinin bir yıl içinde bitebileceğini söylüyor.

Euronews’in aktardığı habere göre Bancel, “Son altı ayda endüstrideki üretim kapasitelerinin genişlemesine bakarsanız, gelecek yılın ortasına kadar yeterli doz mevcut olmalı; yani dünyadaki herkes aşılanabilir.” dedi.

Moderna CEO’su yakında bebekler için bile aşıların mevcut olacağını belirtiyor.

Habere göre Delta varyantının çok hızlı yayıldığını söyleyen Bancel, “Grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ya aşı olursunuz ve iyi bir kış geçirirsiniz. Bunu yapmazsanız hastalanma ve hatta muhtemelen hastaneye gitme riskiyle karşı karşıya kalırsınız” diye konuştu.

Bancel, bunun, gelecek yılın ikinci yarısında normale dönüş anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, “Bugün itibariyle, bir yıl içinde sanırım” dedi.