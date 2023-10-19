Nokia düğmeye bastı: Büyük işten çıkarma dalgası geliyor

Fin telekomünikasyon devi, “zorlu pazar ortamı" nedeniyle maliyet azaltma ve operasyon verimliliğini artırma gerekçesiyle bu kararı aldığını duyuruyor. CNBC'nin haberine göre işten çıkarma kararı Nokia’nın üçüncü çeyrekte net satışlarının yıllık %20 düşüşle 4,98 milyar euroya gerilediğini bildirmesinin ardından geldi. Dönem karı yıllık bazda %69 düşüşle 133 milyon euroya geriledi.

Nokia'nın çalışan sayısının 86.000′den 72.000 ila 77.000 arasına düşmesi bekleniyor.

CNBC'nin makalesine göre dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticilerinden olan Nokia, yavaşlayan küresel ekonomi ve mobil operatörlerin altyapı harcamalarındaki kesintilerden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya.

Nokia CEO’su Pekka Lundmark Perşembe günü yaptığı açıklamada, mobil ağ gelirlerindeki düşüşün “Hindistan’daki 5G dağıtım hızındaki bir miktar yavaşlamadan” kaynaklandığını söyledi; bu da oradaki büyümenin artık Kuzey Amerika’daki yavaşlamayı dengelemeye yetmediği anlamına geliyor.

