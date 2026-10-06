OpenAI CEO’su Sam Altman: "Yapay zekanın faydaları için bazı riskleri kabul etmeliyiz"

OpenAI CEO’su Sam Altman, Politico’nun Decoded yayınından Brendan Bordelon’a verdiği özel röportajda, yapay zeka düzenlemeleri konusunda rakibi Anthropic ile aralarında temel bir görüş ayrılığı bulunduğunu belirtti. Altman, yapay zekanın sunduğu faydaların bazı riskleri üstlenmeyi haklı çıkardığını ve teknolojinin kamuoyunun erişimine açık kalması gerektiğini savundu.

Politico'ya konu hakkında demeç veren Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ile aralarındaki görüş ayrılığını, "Dünyanın, bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilmesi için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz." sözleriyle ifade etti.

Politico'da yer alan habere göre sektörde sıkı yapay zeka kurallarının en güçlü savunucularından biri olarak görülen Anthropic ile OpenAI arasındaki politika farklılıkları son dönemde nispeten azalmış görünse de iki şirket arasındaki yaklaşım farkı devam ediyor.

Altman, rakibinin yaklaşımını eleştirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu teknoloji o kadar güçlü ve tehlikeli hale gelecek ki San Francisco’daki tek bir laboratuvar buna sahip olmalı, kötü bir şey yaşanmadığından emin olmalı ve faydaları kendince dağıtmalı’ diyenlerin bakış açısını anlıyorum ama buna katılmıyorum."

Bu yaklaşımı "tamamen kabul edilemez bir ödün" olarak niteleyen Altman; hiçbir büyük siber saldırı, kötüye kullanım veya dolandırıcılığın yaşanmayacağı garantisi karşılığında teknolojiyi kısıtlamayı kabul etmeyeceğini ifade etti. İnsanların bu teknolojiyle kötü şeylerden katbekat daha fazla yararlı işler yapacağını savunan OpenAI CEO’su, bununla birlikte yapay zekanın kontrolünün tamamen kaybedilmesi gibi "gerçekten felaket boyutundaki riskleri" kabul etmediklerinin de altını çizdi.

Anthropic cephesi ise Altman’ın eleştirilerine yanıt vererek düzenleme önerilerinin yalnızca en gelişmiş "öncü modellere" yönelik olduğunu açıkladı. Anthropic CEO'su Dario Amodei, önerilerinin küçük rakipleri avantajlı kılarken öncü yapay zekâ şirketlerini yavaşlatmayı hedeflediğini belirtti.