Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin otomobil sektörüne giriş yapmak istediği uzun süredir konuşuluyordu. Reuters, Mart ayında Xiaomi’nin elektrikli araçlar (EV’ler) üretmeyi planladığı, akıllı mobilite yarışına katılan son teknoloji firmasının Xiaomi olacağı haberlerini duyurmuştu.

Bu konuda önemli bir adım geldi. Business Insider’ın haberine göre Xiaomi’nin kurucu ortağı ve CEO’su Lei Jun grubun elektrikli araç segmenti için bir otomobil şirketi kurduğunu duyurdu. Açıklamaya göre Xiaomi Automobile için yasal işlemler tamamlandı.

Şirket, şu ana dek 20 bin kişinin başvuru yapmış olmasına rağmen 300 kişilik bir ekip kurdu.

Xiaomi, elektrikli araç sektörü için önümüzdeki 10 yıl içinde toplamda yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Şu anda Xiaomi’nin CEO’su olan Lei Jun, şirketin elektrikli araç işine de başkanlık edecek. Lei Jun duyuruda “Karar, tüm ortaklarımız arasında sayısız müzakere turundan sonra alındı ​​ve bu, hayatımın son büyük girişimcilik projesi olacak. Tüm kişisel itibarımı ortaya koymaya ve akıllı elektrikli aracımızın geleceği için savaşmaya hazırım! Xiaomi elektrikli aracının başarısı için ekibime liderlik etmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Xiaomi, ilk elektrikli aracının ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı ancak şirket bu segmente yatırım yapıyor. Geçen hafta Xiaomi, otonom sürüş teknolojisi şirketi Deepmotion’ı satın aldı. Satın alma, şirketin otonom sürüş teknolojileri geliştirme çabalarını artırmayı amaçlıyor. Tech Node tarafından yayınlanan bir rapora göre ise şirket şu anda elektrikli araç projesi için 500 uzmandan oluşan bir ekibe sahip olabilir.