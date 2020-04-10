Dünya genelinde yaklaşık 90 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs (COVID-19) salgını küresel ekonomiye de olumsuz etki ediyor. Pek çok sektör salgın sonrası zor günler geçiriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi ise evden çalışmaya başlamış durumda.

İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte ise online toplantılar yapabileceğiniz uygulamalar kısa süre içinde hatırı sayılır bir popülariteye ulaşmış durumda.

O uygulamalardan birisi olan Zoom son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirilerek TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmuştu.

200 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşan uygulama yatırımcısının da yüzünü güldürmeyi başardı. Bloomberg’de yer alan habere göre Zoom’a yatırım yapan 91 yaşındaki Hong Konglu milyarder Li Ka-shing’un 850 milyon dolara aldığı Zoom hisseleri1 yıl içinde 3 milyar dolar değere ulaştı.

Başka bir deyişle geçen yıl aldığı yüzde 8,6’luk Zoom hissesi alan Li Ka-shing sosyal izolasyon ile birlikte popüler hale gelen uygulamanın artan piyasa değeri sayesinde kısa sürede 2 milyar 150 milyon dolar kazandı.

ZOOM’UN KURUCUSUNUN SERVETİ 6.5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Zoom’un kurucusu Eric Yuan da, sene başından bu yana servetini 2,9 milyar dolar artırdı. Son hesaplamalara göre Yuan’ın serveti 6.5 milyar dolara yükseldi.

Aynı anda 99 kişi ile video konferans yapma imkanı tanıyan Zoom’un kurucusu bu artışın ardından en zenginler listesinde 245’inci sıraya yükseldi. (NTV)