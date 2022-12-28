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Power House video ekosistemini yatırımlarla büyütüyor

Key Networks Group çatısı altında kurulan, video yayıncılığı alanında yaptığı yatırımlarla dijital altyapıların gelişmesini ve ekosistemin büyümesini hedefleyen Power House, Türkiye'de ve dünyada yeni teknoloji ve iş modellerini bünyesine katarak değer yaratmaya odaklanıyor.

28 Aralık 2022 | 17:28
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Power House video ekosistemini yatırımlarla büyütüyor

Teknoloji ve video yayıncılığı alanlarında çok sayıda şirketi çatısı altında barındıran Key Networks Group sahip olduğu bilgi birikimi, teknoloji ve inovasyon gücüyle finansal kaynakları birleştirerek Power House'u 2022 yılının ilk yarısında ekosisteme kazandırdı. 

Video yayıncılığı dikeyinde fikir aşamasından başlayarak girişimcilerin desteklenip iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, hızlandırılması ve global ölçeğe ulaştırılması hedefiyle ilerleyen Power House kısa sürede 4 önemli yatırım gerçekleştirdi. Enes Usta, Yiğit Doğan Çelik ve Kerem Ersoy'un kurucu ortakları oldukları Key Networks Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Power House, uzman kadrosu ve yatırımlarıyla uzun vadede pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Rekabetin zorlu olduğu video ekosisteminde öne çıkabilmek adına teknoloji ve yaratıcılığı bir arada kullanarak ilerlemeyi hedef edinen Power House'un yatırım yaptığı markalar arasında Ollang, Cineshort, Deepzen ve Başlat gibi girişimler yer alıyor. Video yayıncılığı dünyasında bu yatırımlarla dikkat çeken Power House, yaratıcı fikirler ve stratejik düşünce üzerine geliştirdiği programlar ile girişimlere önemli geliştirmeler ve inovasyon imkanı tanıyor.
 

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