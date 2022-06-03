Türkiye’nin lider ve halka açık teknoloji şirketlerinden biri olan Kafein Teknoloji, siber güvenlik alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini ekleyerek AllinCyber departmanını kurdu.

Kafein Teknoloji’nin yıllara dayanan birikimini arkasına alan ve siber güvenlik sektöründe deneyimli Türk mühendis ekibinden oluşan AllinCyber, teknoloji kümelerine kolayca entegre edilebilen siber güvenlik çözümleri sunuyor.

Kafein Teknoloji 2020 yılında teknoloji alanındaki 15 yıllık deneyimine, Ankara menşeili yerli ve milli siber güvenlik markası Karmasis’i iştirakleri arasına kataraksiber güvenlik alanını eklemişti. Dijital dönüşümün olmazsa olmaz yatırımı haline gelen Siber Güvenlik alanına, bu alana ve hizmete odaklanmak üzere kendi departmanını kurarak hizmet ağını AllinCyber çatısı altında genişletti.

KURUMA ÖZEL ÇÖZÜM

Kafein Teknoloji Genel Müdürü Cem Kalyoncu da siber güvenliğin finansal, hukuksal ve itibar açısındanbir zorunluluk olduğunu ifade ederek şunları belirtti: “Türkiye Global Siber Güvenlik Endeksi’nde dünyada 20’nci, Avrupa’da 11’inci sırada. Bu durum, devletin siber güvenlik alanında yatırımları olduğunu gösteriyor. Ancak şirketler ve bireyler ne yazık ki aynı düzeyde hazır değil. 2019 – 2020 arasında siber saldırıların oranı %80’in üzerinde artış gösterdi. Tahmin edeceğiniz gibi 2021’de bu rakam daha da arttı ve 2022’de de artmaya devam ediyor.”